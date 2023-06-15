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الهند تسجل 11502 حالة إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس إلى 9520

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد إلى 9520 والإصابات 332424.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيانها اليوم أن ذلك جاء بعد تسجيل 325 حالة وفاة و11502 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت قبل أيام تمديد الإغلاق في المناطق التي تضررت بفيروس كورونا؛ فيما سمحت بتخفيفات كبيرة في المناطق غير المتأثرة بشكل كبير بالفيروس.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند تسجل 11502 حالة إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد إلى 9520 والإصابات 332424.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيانها اليوم أن ذلك جاء بعد تسجيل 325 حالة وفاة و11502 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت قبل أيام تمديد الإغلاق في المناطق التي تضررت بفيروس كورونا؛ فيما سمحت بتخفيفات كبيرة في المناطق غير المتأثرة بشكل كبير بالفيروس.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:31 AM

الهند تسجل 11502 حالة إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس إلى 9520

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد إلى 9520 والإصابات 332424.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيانها اليوم أن ذلك جاء بعد تسجيل 325 حالة وفاة و11502 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت قبل أيام تمديد الإغلاق في المناطق التي تضررت بفيروس كورونا؛ فيما سمحت بتخفيفات كبيرة في المناطق غير المتأثرة بشكل كبير بالفيروس.

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