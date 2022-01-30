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جوجل تجهز تقنية تصفح مختلفة لأصحاب أجهزة "أندرويد".. تسمح بالتراجع عن الخطأ

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي تزويد متصفحها "كروم" على أجهزة الأندرويد، بحيث تسمح للمستخدم بالتراجع في حالة الخطأ.

وأوضح التقرير المنشور موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه تم دعم "كروم" بعدد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث تسأل المستخدم إذا كان يريد إغلاق كل علامات التبويب في وقت واحد، أم أنه أخطأ بالضغط على زر إغلاق العلامات، حتى لا تضطر إلى فقدان رابط لا تريد فقدانه حالياً.

وتتضمن تلك الميزة إمكانية إضافة خيار "إغلاق مشروط" لعلامة التبويب تلك، التي لن تغلق ذلك الموقع إلا بعد إخطارك أولاً.

وتنوي أن تضيف "جوجل" تلك الميزات وعدداً آخر من الميزات الذكية الأخرى في إصدار "كناري" التجريبي الجديد لمتصفح "كروم" على أجهزة الأندرويد، والمتوقع إصداره قريباً.

جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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جوجل تجهز تقنية تصفح مختلفة لأصحاب أجهزة "أندرويد".. تسمح بالتراجع عن الخطأ
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي تزويد متصفحها "كروم" على أجهزة الأندرويد، بحيث تسمح للمستخدم بالتراجع في حالة الخطأ.

وأوضح التقرير المنشور موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه تم دعم "كروم" بعدد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث تسأل المستخدم إذا كان يريد إغلاق كل علامات التبويب في وقت واحد، أم أنه أخطأ بالضغط على زر إغلاق العلامات، حتى لا تضطر إلى فقدان رابط لا تريد فقدانه حالياً.

وتتضمن تلك الميزة إمكانية إضافة خيار "إغلاق مشروط" لعلامة التبويب تلك، التي لن تغلق ذلك الموقع إلا بعد إخطارك أولاً.

وتنوي أن تضيف "جوجل" تلك الميزات وعدداً آخر من الميزات الذكية الأخرى في إصدار "كناري" التجريبي الجديد لمتصفح "كروم" على أجهزة الأندرويد، والمتوقع إصداره قريباً.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
12:35 PM

جوجل تجهز تقنية تصفح مختلفة لأصحاب أجهزة "أندرويد".. تسمح بالتراجع عن الخطأ

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي تزويد متصفحها "كروم" على أجهزة الأندرويد، بحيث تسمح للمستخدم بالتراجع في حالة الخطأ.

وأوضح التقرير المنشور موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه تم دعم "كروم" بعدد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث تسأل المستخدم إذا كان يريد إغلاق كل علامات التبويب في وقت واحد، أم أنه أخطأ بالضغط على زر إغلاق العلامات، حتى لا تضطر إلى فقدان رابط لا تريد فقدانه حالياً.

وتتضمن تلك الميزة إمكانية إضافة خيار "إغلاق مشروط" لعلامة التبويب تلك، التي لن تغلق ذلك الموقع إلا بعد إخطارك أولاً.

وتنوي أن تضيف "جوجل" تلك الميزات وعدداً آخر من الميزات الذكية الأخرى في إصدار "كناري" التجريبي الجديد لمتصفح "كروم" على أجهزة الأندرويد، والمتوقع إصداره قريباً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,038
201,250 سيارة ..

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