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الصين تفحص 9 ملايين.. بعد اكتشاف 6 إصابات بـ"كورونا"

السلطات الصحية أعلنت أن العدوى انتقلت للحالات محليًا

تنفذ السلطات الصينية، في مدينة تشينغداو بشرق البلاد، حملة فحص لأكثر من تسعة ملايين شخص في غضون خمسة أيام، وذلك بعد ظهور ست إصابات بفيروس كوفيد-19.

وتعتبر هذه العملية الأكبر منذ تفشي وباء "كورونا" في هذا البلد، نهاية العام الماضي في بلد يتوفر على إمكانيات اختبار وفحص كبيرة وفعالة وسريعة.

وتأتي الحملة بعد إعلان السلطات الصحية في المدينة أن هذه الإصابات محلية المصدر، ولم تأت من خارج البلاد مثلما يحدث في غالب الأحيان منذ سيطرة بكين على الوباء قبل أشهر باتخاذها تدابير وقائية شديدة الصرامة.

وأوضحت السلطات الصحية في المدينة محل الفحص أن الإصابات الست المسجلة كان أصحابها "على اتصال بمستشفى في المدينة يعالج مرضى كوفيد-19"، في انتظار التحديد الدقيق لمصدر العدوى.

وسبق للسلطات الصحية الصينية، في شهر يونيو الماضي، أن أجرت اختبارات جماعية في جهات واسعة من العاصمة بكين، ذات الـ 20 مليون نسمة، بعد ظهور إصابات بفيروس كوفيد-19 على علاقة بإحدى أسواق المواد الغذائية.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تفحص 9 ملايين.. بعد اكتشاف 6 إصابات بـ"كورونا"
سبق

تنفذ السلطات الصينية، في مدينة تشينغداو بشرق البلاد، حملة فحص لأكثر من تسعة ملايين شخص في غضون خمسة أيام، وذلك بعد ظهور ست إصابات بفيروس كوفيد-19.

وتعتبر هذه العملية الأكبر منذ تفشي وباء "كورونا" في هذا البلد، نهاية العام الماضي في بلد يتوفر على إمكانيات اختبار وفحص كبيرة وفعالة وسريعة.

وتأتي الحملة بعد إعلان السلطات الصحية في المدينة أن هذه الإصابات محلية المصدر، ولم تأت من خارج البلاد مثلما يحدث في غالب الأحيان منذ سيطرة بكين على الوباء قبل أشهر باتخاذها تدابير وقائية شديدة الصرامة.

وأوضحت السلطات الصحية في المدينة محل الفحص أن الإصابات الست المسجلة كان أصحابها "على اتصال بمستشفى في المدينة يعالج مرضى كوفيد-19"، في انتظار التحديد الدقيق لمصدر العدوى.

وسبق للسلطات الصحية الصينية، في شهر يونيو الماضي، أن أجرت اختبارات جماعية في جهات واسعة من العاصمة بكين، ذات الـ 20 مليون نسمة، بعد ظهور إصابات بفيروس كوفيد-19 على علاقة بإحدى أسواق المواد الغذائية.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
02:35 PM

الصين تفحص 9 ملايين.. بعد اكتشاف 6 إصابات بـ"كورونا"

السلطات الصحية أعلنت أن العدوى انتقلت للحالات محليًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنفذ السلطات الصينية، في مدينة تشينغداو بشرق البلاد، حملة فحص لأكثر من تسعة ملايين شخص في غضون خمسة أيام، وذلك بعد ظهور ست إصابات بفيروس كوفيد-19.

وتعتبر هذه العملية الأكبر منذ تفشي وباء "كورونا" في هذا البلد، نهاية العام الماضي في بلد يتوفر على إمكانيات اختبار وفحص كبيرة وفعالة وسريعة.

وتأتي الحملة بعد إعلان السلطات الصحية في المدينة أن هذه الإصابات محلية المصدر، ولم تأت من خارج البلاد مثلما يحدث في غالب الأحيان منذ سيطرة بكين على الوباء قبل أشهر باتخاذها تدابير وقائية شديدة الصرامة.

وأوضحت السلطات الصحية في المدينة محل الفحص أن الإصابات الست المسجلة كان أصحابها "على اتصال بمستشفى في المدينة يعالج مرضى كوفيد-19"، في انتظار التحديد الدقيق لمصدر العدوى.

وسبق للسلطات الصحية الصينية، في شهر يونيو الماضي، أن أجرت اختبارات جماعية في جهات واسعة من العاصمة بكين، ذات الـ 20 مليون نسمة، بعد ظهور إصابات بفيروس كوفيد-19 على علاقة بإحدى أسواق المواد الغذائية.

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