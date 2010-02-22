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"جامعة شقراء" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية في نسختها الثالثة

للعام الجامعي الحالي وبمشاركة 78 متسابقًا ومتسابقة في شتى فروعها

اختتمت جامعة شقراء؛ ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، يوم أمس الأحد، مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية لطلاب وطالبات الجامعة في نسختها الثالثة للعام الجامعي 1442هـ، ضِمن الأنشطة المركزية للعمادة؛ حيث استقبلت العمادةُ عبر رابط التسجيل في المسابقة، طلبات للمشاركة بلغت 78 مشاركًا في كافة فروع المسابقتين.

وتنوعت مشاركات الطلبة في فروع المسابقة المختلفة؛ حيث تَقَدّم ما بين ٢٦ طالبًا وطالبة في جميع فروع مسابقة القرآن الكريم، منهم عدد (4) طلاب للمستوى الأول الذي يشمل حفظ كامل القرآن الكريم مع التجويد؛ في حين شارك في المستوى الثاني الذي يشمل حفظ خمسة عشر جزءًا مع التجويد عددُ (8) طلاب، أما المستوى الثالث الذي يشمل حفظ خمسة أجزاء مع التجويد فشارك فيه عدد (14) طالبًا وطالبة.

وفي فرع مسابقة السنة النبوية، استقبلت العمادة عبر رابط التسجيل مشاركة 52 طالبًا وطالبة في جميع فروعها؛ حيث شارك في المستوى الأول الذي يشمل حفظ الأربعين النووية كاملة عدد (12) طالبًا وطالبة، وشارك في المستوى الثاني الذي يشمل حفظ ثلاثين حديثًا عدد (11) طالبًا وطالبة؛ بينما شارك في المستوى الثالث الذي يشمل حفظ عشرين حديثًا عددُ (29) طالبًا وطالبة.

وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور محمد العياد، أن هذه المسابقة تأتي ضمن مجموعة الفعاليات المتنوعة التي تقيمها الجامعة للطلاب والطالبات على مدار العام الجامعي، والتي تستهدف تنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وإكسابهم مزيدًا من الخبرات العملية من خلال المشاركة في هذه المحافل التنافسية؛ مشيرًا إلى أن العمادة تنفّذ العديد من البرامج التوعوية والثقافية وبرامج وحملات خدمة المجتمع، بالتعاون مع كل الكليات في مختلف المحافظات التي تغطيها الجامعة.

ولفت "العياد"، إلى أن مشاركات الطلبة في مسابقة القرآن والسنة سوف تخضع للتحكيم من قِبَل اللجنة المختصة، وسيتم الإعلان عن الفائزين بها بعد الانتهاء من مرحلة التقييم؛ وفقًا للقواعد والمعايير المتبعة في مثل هذه المسابقات؛ داعيًا الله تعالى بالتوفيق للمشاركين في المسابقة.

جامعة شقراء مسابقة القرآن الكريم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة شقراء" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية في نسختها الثالثة
سبق

اختتمت جامعة شقراء؛ ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، يوم أمس الأحد، مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية لطلاب وطالبات الجامعة في نسختها الثالثة للعام الجامعي 1442هـ، ضِمن الأنشطة المركزية للعمادة؛ حيث استقبلت العمادةُ عبر رابط التسجيل في المسابقة، طلبات للمشاركة بلغت 78 مشاركًا في كافة فروع المسابقتين.

وتنوعت مشاركات الطلبة في فروع المسابقة المختلفة؛ حيث تَقَدّم ما بين ٢٦ طالبًا وطالبة في جميع فروع مسابقة القرآن الكريم، منهم عدد (4) طلاب للمستوى الأول الذي يشمل حفظ كامل القرآن الكريم مع التجويد؛ في حين شارك في المستوى الثاني الذي يشمل حفظ خمسة عشر جزءًا مع التجويد عددُ (8) طلاب، أما المستوى الثالث الذي يشمل حفظ خمسة أجزاء مع التجويد فشارك فيه عدد (14) طالبًا وطالبة.

وفي فرع مسابقة السنة النبوية، استقبلت العمادة عبر رابط التسجيل مشاركة 52 طالبًا وطالبة في جميع فروعها؛ حيث شارك في المستوى الأول الذي يشمل حفظ الأربعين النووية كاملة عدد (12) طالبًا وطالبة، وشارك في المستوى الثاني الذي يشمل حفظ ثلاثين حديثًا عدد (11) طالبًا وطالبة؛ بينما شارك في المستوى الثالث الذي يشمل حفظ عشرين حديثًا عددُ (29) طالبًا وطالبة.

وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور محمد العياد، أن هذه المسابقة تأتي ضمن مجموعة الفعاليات المتنوعة التي تقيمها الجامعة للطلاب والطالبات على مدار العام الجامعي، والتي تستهدف تنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وإكسابهم مزيدًا من الخبرات العملية من خلال المشاركة في هذه المحافل التنافسية؛ مشيرًا إلى أن العمادة تنفّذ العديد من البرامج التوعوية والثقافية وبرامج وحملات خدمة المجتمع، بالتعاون مع كل الكليات في مختلف المحافظات التي تغطيها الجامعة.

ولفت "العياد"، إلى أن مشاركات الطلبة في مسابقة القرآن والسنة سوف تخضع للتحكيم من قِبَل اللجنة المختصة، وسيتم الإعلان عن الفائزين بها بعد الانتهاء من مرحلة التقييم؛ وفقًا للقواعد والمعايير المتبعة في مثل هذه المسابقات؛ داعيًا الله تعالى بالتوفيق للمشاركين في المسابقة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
12:55 PM

"جامعة شقراء" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية في نسختها الثالثة

للعام الجامعي الحالي وبمشاركة 78 متسابقًا ومتسابقة في شتى فروعها

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فلاح الجوفان - شقراء
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اختتمت جامعة شقراء؛ ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، يوم أمس الأحد، مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية لطلاب وطالبات الجامعة في نسختها الثالثة للعام الجامعي 1442هـ، ضِمن الأنشطة المركزية للعمادة؛ حيث استقبلت العمادةُ عبر رابط التسجيل في المسابقة، طلبات للمشاركة بلغت 78 مشاركًا في كافة فروع المسابقتين.

وتنوعت مشاركات الطلبة في فروع المسابقة المختلفة؛ حيث تَقَدّم ما بين ٢٦ طالبًا وطالبة في جميع فروع مسابقة القرآن الكريم، منهم عدد (4) طلاب للمستوى الأول الذي يشمل حفظ كامل القرآن الكريم مع التجويد؛ في حين شارك في المستوى الثاني الذي يشمل حفظ خمسة عشر جزءًا مع التجويد عددُ (8) طلاب، أما المستوى الثالث الذي يشمل حفظ خمسة أجزاء مع التجويد فشارك فيه عدد (14) طالبًا وطالبة.

وفي فرع مسابقة السنة النبوية، استقبلت العمادة عبر رابط التسجيل مشاركة 52 طالبًا وطالبة في جميع فروعها؛ حيث شارك في المستوى الأول الذي يشمل حفظ الأربعين النووية كاملة عدد (12) طالبًا وطالبة، وشارك في المستوى الثاني الذي يشمل حفظ ثلاثين حديثًا عدد (11) طالبًا وطالبة؛ بينما شارك في المستوى الثالث الذي يشمل حفظ عشرين حديثًا عددُ (29) طالبًا وطالبة.

وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور محمد العياد، أن هذه المسابقة تأتي ضمن مجموعة الفعاليات المتنوعة التي تقيمها الجامعة للطلاب والطالبات على مدار العام الجامعي، والتي تستهدف تنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وإكسابهم مزيدًا من الخبرات العملية من خلال المشاركة في هذه المحافل التنافسية؛ مشيرًا إلى أن العمادة تنفّذ العديد من البرامج التوعوية والثقافية وبرامج وحملات خدمة المجتمع، بالتعاون مع كل الكليات في مختلف المحافظات التي تغطيها الجامعة.

ولفت "العياد"، إلى أن مشاركات الطلبة في مسابقة القرآن والسنة سوف تخضع للتحكيم من قِبَل اللجنة المختصة، وسيتم الإعلان عن الفائزين بها بعد الانتهاء من مرحلة التقييم؛ وفقًا للقواعد والمعايير المتبعة في مثل هذه المسابقات؛ داعيًا الله تعالى بالتوفيق للمشاركين في المسابقة.

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