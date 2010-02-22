النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية

جامعة الملك خالد تعلن نتائج القبول بـ"الدراسات العليا" غير المدفوعة

لبرامج مرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1443هـ

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أسماء المقبولين والمقبولات ببرامج الدراسات العليا "غير المدفوعة الرسوم" لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1443هـ.

ودعا عميد الدراسات العليا بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد آل فائع المقبولين والمقبولات إلى تحميل موافقة جهة العمل للموظفين والموظفات المقبولين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو إفادة المهنة من نظام أبشر لغير الموظفين من خلال (أكاديميًا).

وأوضح أنه سيتاح تحميل الوثائق المطلوبة على (أكاديميًا) ابتداءً من يوم الأحد 16 رجب الجاري حتى السبت 28 شعبان القادم، وفي حال عدم التحميل في المواعيد المحددة أعلاه سيتم إلغاء القبول والأخذ من قوائم الاحتياط، مشيراً إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول، والاطلاع على كيفية مطابقة الوثائق، وطباعة إشعار القّبول المبدئي إلكترونيًّا، وإرفاق الموافقات، ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100786

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الملك خالد تعلن نتائج القبول بـ"الدراسات العليا" غير المدفوعة
سبق

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أسماء المقبولين والمقبولات ببرامج الدراسات العليا "غير المدفوعة الرسوم" لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1443هـ.

ودعا عميد الدراسات العليا بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد آل فائع المقبولين والمقبولات إلى تحميل موافقة جهة العمل للموظفين والموظفات المقبولين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو إفادة المهنة من نظام أبشر لغير الموظفين من خلال (أكاديميًا).

وأوضح أنه سيتاح تحميل الوثائق المطلوبة على (أكاديميًا) ابتداءً من يوم الأحد 16 رجب الجاري حتى السبت 28 شعبان القادم، وفي حال عدم التحميل في المواعيد المحددة أعلاه سيتم إلغاء القبول والأخذ من قوائم الاحتياط، مشيراً إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول، والاطلاع على كيفية مطابقة الوثائق، وطباعة إشعار القّبول المبدئي إلكترونيًّا، وإرفاق الموافقات، ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100786

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
04:27 PM

جامعة الملك خالد تعلن نتائج القبول بـ"الدراسات العليا" غير المدفوعة

لبرامج مرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1443هـ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
444

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أسماء المقبولين والمقبولات ببرامج الدراسات العليا "غير المدفوعة الرسوم" لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1443هـ.

ودعا عميد الدراسات العليا بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد آل فائع المقبولين والمقبولات إلى تحميل موافقة جهة العمل للموظفين والموظفات المقبولين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو إفادة المهنة من نظام أبشر لغير الموظفين من خلال (أكاديميًا).

وأوضح أنه سيتاح تحميل الوثائق المطلوبة على (أكاديميًا) ابتداءً من يوم الأحد 16 رجب الجاري حتى السبت 28 شعبان القادم، وفي حال عدم التحميل في المواعيد المحددة أعلاه سيتم إلغاء القبول والأخذ من قوائم الاحتياط، مشيراً إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول، والاطلاع على كيفية مطابقة الوثائق، وطباعة إشعار القّبول المبدئي إلكترونيًّا، وإرفاق الموافقات، ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100786

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,352
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,129
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,727

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة