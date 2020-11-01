ليبيا.. "كورونا" يباغت 950 ليبياً جديداً
الفيروس أودى بحياة 14 خلال يوم
سجلت ليبيا 950 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم (الأحد)، أنه تسلم 3320 عينة، وأظهرت التحاليل سلبية 2370 حالة منها.
وأضاف أن التحليل أظهر إصابة 950 حالةً، منها 627 إصابة جديدة و323 مخالطة، في حين شُفيت 823 حالةً.
ليبيا.. "كورونا" يباغت 950 ليبياً جديداً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-01
سجلت ليبيا 950 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم (الأحد)، أنه تسلم 3320 عينة، وأظهرت التحاليل سلبية 2370 حالة منها.
وأضاف أن التحليل أظهر إصابة 950 حالةً، منها 627 إصابة جديدة و323 مخالطة، في حين شُفيت 823 حالةً.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
09:46 PM
ليبيا.. "كورونا" يباغت 950 ليبياً جديداً
الفيروس أودى بحياة 14 خلال يوم
سجلت ليبيا 950 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم (الأحد)، أنه تسلم 3320 عينة، وأظهرت التحاليل سلبية 2370 حالة منها.
وأضاف أن التحليل أظهر إصابة 950 حالةً، منها 627 إصابة جديدة و323 مخالطة، في حين شُفيت 823 حالةً.