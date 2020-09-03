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"دمي لوطني".. مبادرة للتبرع بالدم للجنود البواسل تقديرًا لتضحياتهم

يدشنها اليوم سعود بن مشعل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية

يدشن اليوم الخميس الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، مبادرة التبرع بالدم بعنوان "دمي لوطني" لدعم جنودنا البواسل، بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، بمجمع غرناطة سكوير، تبدأ من الساعة الخامسة عصرًا إلى 11 مساءً.

وبيّن الأمير سعود بن مشعل أن هذه الحملة تأتي شكرًا وعرفانًا للتضحيات التي يقدّمها جنودنا البواسل في الحد الجنوبي؛ مؤكدًا أن هذا أقل واجب يتم تقديمه لأبطالنا في الحد الجنوبي؛ لما يقومون به من عمل لحماية الوطن.

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"دمي لوطني".. مبادرة للتبرع بالدم للجنود البواسل تقديرًا لتضحياتهم
سبق

يدشن اليوم الخميس الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، مبادرة التبرع بالدم بعنوان "دمي لوطني" لدعم جنودنا البواسل، بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، بمجمع غرناطة سكوير، تبدأ من الساعة الخامسة عصرًا إلى 11 مساءً.

وبيّن الأمير سعود بن مشعل أن هذه الحملة تأتي شكرًا وعرفانًا للتضحيات التي يقدّمها جنودنا البواسل في الحد الجنوبي؛ مؤكدًا أن هذا أقل واجب يتم تقديمه لأبطالنا في الحد الجنوبي؛ لما يقومون به من عمل لحماية الوطن.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
10:39 AM

"دمي لوطني".. مبادرة للتبرع بالدم للجنود البواسل تقديرًا لتضحياتهم

يدشنها اليوم سعود بن مشعل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يدشن اليوم الخميس الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، مبادرة التبرع بالدم بعنوان "دمي لوطني" لدعم جنودنا البواسل، بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، بمجمع غرناطة سكوير، تبدأ من الساعة الخامسة عصرًا إلى 11 مساءً.

وبيّن الأمير سعود بن مشعل أن هذه الحملة تأتي شكرًا وعرفانًا للتضحيات التي يقدّمها جنودنا البواسل في الحد الجنوبي؛ مؤكدًا أن هذا أقل واجب يتم تقديمه لأبطالنا في الحد الجنوبي؛ لما يقومون به من عمل لحماية الوطن.

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