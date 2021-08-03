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حسابيًا.. "المسند" يكشف عن موعدي "أول السنة الهجرية" و"عاشوراء"

تحدث عن التربيع الأول والثاني والإبدار وقال: ذو الحجة ناقص هذا العام

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن شهر ذي الحجة هذا العام ناقص (29 يوماً).

وأشار إلى أن موعد اقتران القمر بالشمس سيكون مساء يوم الأحد 29 ذي الحجة (8 أغسطس) عند الساعة ‏‏04:50م، وسيعقبه ولادة هلال محرم لعام 1443، وسيغرب القمر مساء يوم الأحد بعد الشمس وفقاً لأفق مكة المكرمة بنحو 13 دقيقة، وعليه ‏يكون يوم الاثنين 9 أغسطس حسابياً أول السنة الهجرية الجديدة 1443.‏

وأضاف: "أما يوم عاشوراء فسيكون يوم الأربعاء 10 محرم 1443 الموافق 18 أغسطس 2021م"، لافتاً إلى أن #التربيع الأول: الأحد 7 محرم 06:20م، و‏# الإبدار: الأحد 14 محرم 03:02م، والتربيع الثاني: الاثنين 22 محرم 10:13م.

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حسابيًا.. "المسند" يكشف عن موعدي "أول السنة الهجرية" و"عاشوراء"
سبق

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن شهر ذي الحجة هذا العام ناقص (29 يوماً).

وأشار إلى أن موعد اقتران القمر بالشمس سيكون مساء يوم الأحد 29 ذي الحجة (8 أغسطس) عند الساعة ‏‏04:50م، وسيعقبه ولادة هلال محرم لعام 1443، وسيغرب القمر مساء يوم الأحد بعد الشمس وفقاً لأفق مكة المكرمة بنحو 13 دقيقة، وعليه ‏يكون يوم الاثنين 9 أغسطس حسابياً أول السنة الهجرية الجديدة 1443.‏

وأضاف: "أما يوم عاشوراء فسيكون يوم الأربعاء 10 محرم 1443 الموافق 18 أغسطس 2021م"، لافتاً إلى أن #التربيع الأول: الأحد 7 محرم 06:20م، و‏# الإبدار: الأحد 14 محرم 03:02م، والتربيع الثاني: الاثنين 22 محرم 10:13م.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
02:25 PM

حسابيًا.. "المسند" يكشف عن موعدي "أول السنة الهجرية" و"عاشوراء"

تحدث عن التربيع الأول والثاني والإبدار وقال: ذو الحجة ناقص هذا العام

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,122

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن شهر ذي الحجة هذا العام ناقص (29 يوماً).

وأشار إلى أن موعد اقتران القمر بالشمس سيكون مساء يوم الأحد 29 ذي الحجة (8 أغسطس) عند الساعة ‏‏04:50م، وسيعقبه ولادة هلال محرم لعام 1443، وسيغرب القمر مساء يوم الأحد بعد الشمس وفقاً لأفق مكة المكرمة بنحو 13 دقيقة، وعليه ‏يكون يوم الاثنين 9 أغسطس حسابياً أول السنة الهجرية الجديدة 1443.‏

وأضاف: "أما يوم عاشوراء فسيكون يوم الأربعاء 10 محرم 1443 الموافق 18 أغسطس 2021م"، لافتاً إلى أن #التربيع الأول: الأحد 7 محرم 06:20م، و‏# الإبدار: الأحد 14 محرم 03:02م، والتربيع الثاني: الاثنين 22 محرم 10:13م.

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