"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 16/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 52016 إصابة، منهم 34% من السعوديين و66% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 166 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.



وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1797 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 23666 حالة.



وتابع المتحدث: إن 10 عدد الوفيات الجدد بلغ حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 302 متوفىً.