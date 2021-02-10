مع إعلانها حصيلة كورونا في آخر 24 ساعة.. "الصحة" تهيب بالجميع التقيد بالتدابير

قالت: 2573 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة

مجدداً أهابت وزارة الصحة بالجميع التقيد بالتدابير الوقائية، معلنةً عن تسجيل 369 إصابة جديدة بكورنا في آخر 24 ساعة.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 369 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 371356 حالة، من بينها 2573 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 417 حالة حرجة، كما تم تسجيل 306 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 362368 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 6415 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة، يرحمهم الله جميعاً، لافتةً إلى أنه تم إجراء 50942 فحصاً مخبرياً.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.