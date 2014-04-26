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مدرب الهلال: نسعى لتجاوز الخسارة الماضية.. هدفنا الصدارة أمام الأوزبكي

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال البرازيلي روجيرو ميكالي: إنه لن يسمح بتكرار ما حدث لفريقه في المباراة الماضية، على إثر خسارة الفريق بنتيجة ثقيلة قوامها 1- 4 في الجولة الماضية أمام استقلول الطاجيكي.

ويلاقي الهلال نظيره أجمك الأوزبكي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

وزاد "ميكالي" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: "علينا الدخول في أجمك بتركيز عالٍ.. سبَق أن لَعِبنا أمامه وواجهنا صعوبة، يجب أن ننتصر عليه غدًا ونعود إلى صدارة المجموعة".

وتابع ميكالي: "لن نسمح بتكرار ما حدث في المباراة الماضية، وسنحاول أن تكون ردة الفعل مناسبة ابتداءً من المباراة المقبلة، والغضب لن يحل الموقف، ويجب أن يكون العمل بهدوء لتصحيح جميع الأخطاء، نحن نعرف فريقنا أكثر من معرفة المنافس بنا، في المواجهة السابقة عانينا من المرتدات وكان علينا التعامل معها بشكل أفضل".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الهلال: نسعى لتجاوز الخسارة الماضية.. هدفنا الصدارة أمام الأوزبكي
سبق

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال البرازيلي روجيرو ميكالي: إنه لن يسمح بتكرار ما حدث لفريقه في المباراة الماضية، على إثر خسارة الفريق بنتيجة ثقيلة قوامها 1- 4 في الجولة الماضية أمام استقلول الطاجيكي.

ويلاقي الهلال نظيره أجمك الأوزبكي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

وزاد "ميكالي" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: "علينا الدخول في أجمك بتركيز عالٍ.. سبَق أن لَعِبنا أمامه وواجهنا صعوبة، يجب أن ننتصر عليه غدًا ونعود إلى صدارة المجموعة".

وتابع ميكالي: "لن نسمح بتكرار ما حدث في المباراة الماضية، وسنحاول أن تكون ردة الفعل مناسبة ابتداءً من المباراة المقبلة، والغضب لن يحل الموقف، ويجب أن يكون العمل بهدوء لتصحيح جميع الأخطاء، نحن نعرف فريقنا أكثر من معرفة المنافس بنا، في المواجهة السابقة عانينا من المرتدات وكان علينا التعامل معها بشكل أفضل".

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
08:23 PM

مدرب الهلال: نسعى لتجاوز الخسارة الماضية.. هدفنا الصدارة أمام الأوزبكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال البرازيلي روجيرو ميكالي: إنه لن يسمح بتكرار ما حدث لفريقه في المباراة الماضية، على إثر خسارة الفريق بنتيجة ثقيلة قوامها 1- 4 في الجولة الماضية أمام استقلول الطاجيكي.

ويلاقي الهلال نظيره أجمك الأوزبكي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

وزاد "ميكالي" في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: "علينا الدخول في أجمك بتركيز عالٍ.. سبَق أن لَعِبنا أمامه وواجهنا صعوبة، يجب أن ننتصر عليه غدًا ونعود إلى صدارة المجموعة".

وتابع ميكالي: "لن نسمح بتكرار ما حدث في المباراة الماضية، وسنحاول أن تكون ردة الفعل مناسبة ابتداءً من المباراة المقبلة، والغضب لن يحل الموقف، ويجب أن يكون العمل بهدوء لتصحيح جميع الأخطاء، نحن نعرف فريقنا أكثر من معرفة المنافس بنا، في المواجهة السابقة عانينا من المرتدات وكان علينا التعامل معها بشكل أفضل".

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