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فاجعة في أول أيام العيد.. وفاة 8 من عائلة واحدة في حادث مروري بحوطة بني تميم

كانوا قادمين في مركبتهم من الخرج لمعايدة ذويهم.. صاحب المركبة الأخرى توفي أيضًا

توفي صباح يوم أمس الثلاثاء ٩ أشخاص، إثر حادث مروري وقع بالقرب من مفرق برك جنوب حوطة بني تميم.

وتشير التفاصيل إلى وقوع حادث مروري بين مركبتين إحداهما تُقل ٨ أشخاص جميعهم من عائلة واحدة قادمة من محافظة الخرج لمعايدة ذويهم في برك جنوب حوطة بني تميم، وتسبب الحادث في وفاة جميع أفراد العائلة وصاحب المركبة الأخرى.

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فاجعة في أول أيام العيد.. وفاة 8 من عائلة واحدة في حادث مروري بحوطة بني تميم
سبق

توفي صباح يوم أمس الثلاثاء ٩ أشخاص، إثر حادث مروري وقع بالقرب من مفرق برك جنوب حوطة بني تميم.

وتشير التفاصيل إلى وقوع حادث مروري بين مركبتين إحداهما تُقل ٨ أشخاص جميعهم من عائلة واحدة قادمة من محافظة الخرج لمعايدة ذويهم في برك جنوب حوطة بني تميم، وتسبب الحادث في وفاة جميع أفراد العائلة وصاحب المركبة الأخرى.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
11:38 AM

فاجعة في أول أيام العيد.. وفاة 8 من عائلة واحدة في حادث مروري بحوطة بني تميم

كانوا قادمين في مركبتهم من الخرج لمعايدة ذويهم.. صاحب المركبة الأخرى توفي أيضًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
19,925

توفي صباح يوم أمس الثلاثاء ٩ أشخاص، إثر حادث مروري وقع بالقرب من مفرق برك جنوب حوطة بني تميم.

وتشير التفاصيل إلى وقوع حادث مروري بين مركبتين إحداهما تُقل ٨ أشخاص جميعهم من عائلة واحدة قادمة من محافظة الخرج لمعايدة ذويهم في برك جنوب حوطة بني تميم، وتسبب الحادث في وفاة جميع أفراد العائلة وصاحب المركبة الأخرى.

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