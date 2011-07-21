وتشير التفاصيل إلى وقوع حادث مروري بين مركبتين إحداهما تُقل ٨ أشخاص جميعهم من عائلة واحدة قادمة من محافظة الخرج لمعايدة ذويهم في برك جنوب حوطة بني تميم، وتسبب الحادث في وفاة جميع أفراد العائلة وصاحب المركبة الأخرى.

توفي صباح يوم أمس الثلاثاء ٩ أشخاص، إثر حادث مروري وقع بالقرب من مفرق برك جنوب حوطة بني تميم.

فاجعة في أول أيام العيد.. وفاة 8 من عائلة واحدة في حادث مروري بحوطة بني تميم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-21 توفي صباح يوم أمس الثلاثاء ٩ أشخاص، إثر حادث مروري وقع بالقرب من مفرق برك جنوب حوطة بني تميم. وتشير التفاصيل إلى وقوع حادث مروري بين مركبتين إحداهما تُقل ٨ أشخاص جميعهم من عائلة واحدة قادمة من محافظة الخرج لمعايدة ذويهم في برك جنوب حوطة بني تميم، وتسبب الحادث في وفاة جميع أفراد العائلة وصاحب المركبة الأخرى.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 11:38 AM

فاجعة في أول أيام العيد.. وفاة 8 من عائلة واحدة في حادث مروري بحوطة بني تميم كانوا قادمين في مركبتهم من الخرج لمعايدة ذويهم.. صاحب المركبة الأخرى توفي أيضًا





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توفي صباح يوم أمس الثلاثاء ٩ أشخاص، إثر حادث مروري وقع بالقرب من مفرق برك جنوب حوطة بني تميم.

وتشير التفاصيل إلى وقوع حادث مروري بين مركبتين إحداهما تُقل ٨ أشخاص جميعهم من عائلة واحدة قادمة من محافظة الخرج لمعايدة ذويهم في برك جنوب حوطة بني تميم، وتسبب الحادث في وفاة جميع أفراد العائلة وصاحب المركبة الأخرى.