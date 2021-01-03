النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

الشرقية.. تنفذ 349 جولة رقابية وتعقم 721 موقعاً في الدمام

الأمانة: باستخدام 130653 لتراً ورفع 7522 طنًا من النفايات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 349 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط 5 مخالفات عدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19"، و3 مخالفات تكدس في الأسواق.
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 721 موقعاً باستخدام 130653 لتراً من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 7522 طنًا من النفايات، وإزالة 4372 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية المخصصة للنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة بهدف تصحيح الممارسات الخاطئة، مهيبة بتعاون المواطنين والمقيمين والإبلاغ عن أي مخالفات بالتواصل مع مركز البلاغات 940.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. تنفذ 349 جولة رقابية وتعقم 721 موقعاً في الدمام
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 349 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط 5 مخالفات عدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19"، و3 مخالفات تكدس في الأسواق.
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 721 موقعاً باستخدام 130653 لتراً من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 7522 طنًا من النفايات، وإزالة 4372 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية المخصصة للنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة بهدف تصحيح الممارسات الخاطئة، مهيبة بتعاون المواطنين والمقيمين والإبلاغ عن أي مخالفات بالتواصل مع مركز البلاغات 940.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
03:11 PM

الشرقية.. تنفذ 349 جولة رقابية وتعقم 721 موقعاً في الدمام

الأمانة: باستخدام 130653 لتراً ورفع 7522 طنًا من النفايات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
47

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 349 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط 5 مخالفات عدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19"، و3 مخالفات تكدس في الأسواق.
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 721 موقعاً باستخدام 130653 لتراً من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 7522 طنًا من النفايات، وإزالة 4372 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية المخصصة للنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة بهدف تصحيح الممارسات الخاطئة، مهيبة بتعاون المواطنين والمقيمين والإبلاغ عن أي مخالفات بالتواصل مع مركز البلاغات 940.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,064
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,369
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة