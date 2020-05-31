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تبوك.. متطوعو "نبض الحياة" يشاركون في تعقيم المساجد

تحت إشراف "مدني المنطقة"..  ٣٨ عضواً ساندوا خطة عودة صلوات الجماعة

شارك فريق نبض الحياة التطوعي بمنطقة تبوك، أمس، تحت إشراف إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، في تعقيم وتجهيز عدد من مساجد مدينة تبوك، ضمن مبادراته التطوعية لمساندة جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الفريق المهندس عبدالرحمن بن نوح؛ أن نحو ٣٨ عضواً بالفريق ساندوا خطة عودة الصلوات بالمساجد، بعد القرار الأخير بافتتاحها.

وأشار ابن نوح؛ إلى أن المبادرة التطوعية التي شملت تنظيم وترتيب وتعقيم عديد من المساجد في الفترة الحالية، وإدارة الحشود في أيام الجمعة المقبلة بحول الله، تأتي ضمن حزمة الأعمال التطوعية التي واكبت الحملة الوطنية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يحرص فريق نبض الحياة التطوعي على مساندة القطاعات الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم البشري والمعنوي لعديد من الأعمال والبرامج والحملات.

تبوك تعقيم المساجد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. متطوعو "نبض الحياة" يشاركون في تعقيم المساجد
سبق

شارك فريق نبض الحياة التطوعي بمنطقة تبوك، أمس، تحت إشراف إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، في تعقيم وتجهيز عدد من مساجد مدينة تبوك، ضمن مبادراته التطوعية لمساندة جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الفريق المهندس عبدالرحمن بن نوح؛ أن نحو ٣٨ عضواً بالفريق ساندوا خطة عودة الصلوات بالمساجد، بعد القرار الأخير بافتتاحها.

وأشار ابن نوح؛ إلى أن المبادرة التطوعية التي شملت تنظيم وترتيب وتعقيم عديد من المساجد في الفترة الحالية، وإدارة الحشود في أيام الجمعة المقبلة بحول الله، تأتي ضمن حزمة الأعمال التطوعية التي واكبت الحملة الوطنية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يحرص فريق نبض الحياة التطوعي على مساندة القطاعات الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم البشري والمعنوي لعديد من الأعمال والبرامج والحملات.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
09:47 AM

تبوك.. متطوعو "نبض الحياة" يشاركون في تعقيم المساجد

تحت إشراف "مدني المنطقة"..  ٣٨ عضواً ساندوا خطة عودة صلوات الجماعة

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بدر الجبل - تبوك
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شارك فريق نبض الحياة التطوعي بمنطقة تبوك، أمس، تحت إشراف إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، في تعقيم وتجهيز عدد من مساجد مدينة تبوك، ضمن مبادراته التطوعية لمساندة جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووفقاً للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الفريق المهندس عبدالرحمن بن نوح؛ أن نحو ٣٨ عضواً بالفريق ساندوا خطة عودة الصلوات بالمساجد، بعد القرار الأخير بافتتاحها.

وأشار ابن نوح؛ إلى أن المبادرة التطوعية التي شملت تنظيم وترتيب وتعقيم عديد من المساجد في الفترة الحالية، وإدارة الحشود في أيام الجمعة المقبلة بحول الله، تأتي ضمن حزمة الأعمال التطوعية التي واكبت الحملة الوطنية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يحرص فريق نبض الحياة التطوعي على مساندة القطاعات الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم البشري والمعنوي لعديد من الأعمال والبرامج والحملات.

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