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"الطيران المدني" يهيئ المطارات لخدمة رالي داكار السعودي 2020

تجهيز مناطق الوصول بالخدمات الإلكترونية واللوحات الإرشادية

هيأت الهيئة العامة للطيران المدني إمكانياتها لخدمة رالي داكار السعودي 2020م الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، من خلال مجموعة من الخدمات داخل المطارات تمثلت في تجهيز منصات الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول وتوفير منصات لإنهاء إجراءات السفر ومكاتب لإدارة العمليات، وتخصيص مواقف للطائرات علاوة على الدور اللوجستي من الشركات العاملة في المطارات.

وسخّرت "الهيئة" إمكانياتها في كل من مطار الملك خالد الدولي الرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار حائل ومطار وادي الدواسر ومطار خليج نيوم ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا، فضلاً عن تجهيز مناطق الوصول بالخدمات الإلكترونية واللوحات الإرشادية ومرافق خدمات العفش، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي يحتاجونها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

ويُعد سباق رالي داكار السعودية 2020 امتداداً للنسخ السابقة من الرالي، ويشهد مشاركة 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم، من بينهم 47 سائقًا مخضرماً شاركوا في 10 نسخ على الأقل من داكار.
وستكون صحراء المملكة شاهدة على مشاركة 85 متسابقاً يشاركون للمرة الأولى في السباقات، حيث انطلق الرالي من مدينة جدة ثم تسير الفرق لمسافة 752 كيلومتراً عبر الكثبان السريعة، قبل أن يتغير مسار التحدي الصعب إلى أعلى في الشمال قرابة الـ900 كيلومتر عبر مشروع البحر الأحمر، حتى يصل إلى مدينة نيوم المستقبلية، حيث تصل الرحلة الشيقة التي تتخللها سلسلة من الوديان والجبال إلى أعلى نقاطها عند ارتفاع 1400 متر.

الهيئة العامة للطيران المدني رالي داكار الهيئة العامة للرياضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" يهيئ المطارات لخدمة رالي داكار السعودي 2020
سبق

هيأت الهيئة العامة للطيران المدني إمكانياتها لخدمة رالي داكار السعودي 2020م الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، من خلال مجموعة من الخدمات داخل المطارات تمثلت في تجهيز منصات الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول وتوفير منصات لإنهاء إجراءات السفر ومكاتب لإدارة العمليات، وتخصيص مواقف للطائرات علاوة على الدور اللوجستي من الشركات العاملة في المطارات.

وسخّرت "الهيئة" إمكانياتها في كل من مطار الملك خالد الدولي الرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار حائل ومطار وادي الدواسر ومطار خليج نيوم ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا، فضلاً عن تجهيز مناطق الوصول بالخدمات الإلكترونية واللوحات الإرشادية ومرافق خدمات العفش، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي يحتاجونها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

ويُعد سباق رالي داكار السعودية 2020 امتداداً للنسخ السابقة من الرالي، ويشهد مشاركة 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم، من بينهم 47 سائقًا مخضرماً شاركوا في 10 نسخ على الأقل من داكار.
وستكون صحراء المملكة شاهدة على مشاركة 85 متسابقاً يشاركون للمرة الأولى في السباقات، حيث انطلق الرالي من مدينة جدة ثم تسير الفرق لمسافة 752 كيلومتراً عبر الكثبان السريعة، قبل أن يتغير مسار التحدي الصعب إلى أعلى في الشمال قرابة الـ900 كيلومتر عبر مشروع البحر الأحمر، حتى يصل إلى مدينة نيوم المستقبلية، حيث تصل الرحلة الشيقة التي تتخللها سلسلة من الوديان والجبال إلى أعلى نقاطها عند ارتفاع 1400 متر.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
02:38 PM

"الطيران المدني" يهيئ المطارات لخدمة رالي داكار السعودي 2020

تجهيز مناطق الوصول بالخدمات الإلكترونية واللوحات الإرشادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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هيأت الهيئة العامة للطيران المدني إمكانياتها لخدمة رالي داكار السعودي 2020م الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، من خلال مجموعة من الخدمات داخل المطارات تمثلت في تجهيز منصات الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول وتوفير منصات لإنهاء إجراءات السفر ومكاتب لإدارة العمليات، وتخصيص مواقف للطائرات علاوة على الدور اللوجستي من الشركات العاملة في المطارات.

وسخّرت "الهيئة" إمكانياتها في كل من مطار الملك خالد الدولي الرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار حائل ومطار وادي الدواسر ومطار خليج نيوم ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا، فضلاً عن تجهيز مناطق الوصول بالخدمات الإلكترونية واللوحات الإرشادية ومرافق خدمات العفش، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي يحتاجونها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

ويُعد سباق رالي داكار السعودية 2020 امتداداً للنسخ السابقة من الرالي، ويشهد مشاركة 556 سائقًا من 62 دولة حول العالم، من بينهم 47 سائقًا مخضرماً شاركوا في 10 نسخ على الأقل من داكار.
وستكون صحراء المملكة شاهدة على مشاركة 85 متسابقاً يشاركون للمرة الأولى في السباقات، حيث انطلق الرالي من مدينة جدة ثم تسير الفرق لمسافة 752 كيلومتراً عبر الكثبان السريعة، قبل أن يتغير مسار التحدي الصعب إلى أعلى في الشمال قرابة الـ900 كيلومتر عبر مشروع البحر الأحمر، حتى يصل إلى مدينة نيوم المستقبلية، حيث تصل الرحلة الشيقة التي تتخللها سلسلة من الوديان والجبال إلى أعلى نقاطها عند ارتفاع 1400 متر.

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