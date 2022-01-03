في أولى صفقات " الميركاتو الشتوي " للنادي الشرقاوي، أعلن نادي الفتح، اليوم الاثنين، التعاقد مع البرازيلي " بيتروس" لاعب فريق النصر السابق، وضمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، في أول صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية حتى 2023 .
القادم من النصر.. البرازيلي "بيتروس" فتحاوي حتى 2023
في أولى صفقات " الميركاتو الشتوي " للنادي الشرقاوي، أعلن نادي الفتح، اليوم الاثنين، التعاقد مع البرازيلي " بيتروس" لاعب فريق النصر السابق، وضمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، في أول صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية حتى 2023 .
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القادم من النصر.. البرازيلي "بيتروس" فتحاوي حتى 2023أحمد سرور سبق 2022-01-03
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
11:12 PM
القادم من النصر.. البرازيلي "بيتروس" فتحاوي حتى 2023
في أولى صفقات " الميركاتو الشتوي " للنادي الشرقاوي، أعلن نادي الفتح، اليوم الاثنين، التعاقد مع البرازيلي " بيتروس" لاعب فريق النصر السابق، وضمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، في أول صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية حتى 2023 .
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