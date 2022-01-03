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القادم من النصر.. البرازيلي "بيتروس" فتحاوي حتى 2023

في أولى صفقات " الميركاتو الشتوي " للنادي الشرقاوي، أعلن نادي الفتح، اليوم الاثنين، التعاقد مع البرازيلي " بيتروس" لاعب فريق النصر السابق، وضمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، في أول صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية حتى 2023 .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القادم من النصر.. البرازيلي "بيتروس" فتحاوي حتى 2023
سبق

في أولى صفقات " الميركاتو الشتوي " للنادي الشرقاوي، أعلن نادي الفتح، اليوم الاثنين، التعاقد مع البرازيلي " بيتروس" لاعب فريق النصر السابق، وضمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، في أول صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية حتى 2023 .

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
11:12 PM

القادم من النصر.. البرازيلي "بيتروس" فتحاوي حتى 2023

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أحمد سرور - الرياض
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2,275

في أولى صفقات " الميركاتو الشتوي " للنادي الشرقاوي، أعلن نادي الفتح، اليوم الاثنين، التعاقد مع البرازيلي " بيتروس" لاعب فريق النصر السابق، وضمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، في أول صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية حتى 2023 .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,166
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,189
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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