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وزارة العمل تعقد ورشة للتعريف ببرنامجها في تأهيل المرأة للقيادة

كما تهدف إلى تهيئتها لتولي مناصب قيادية بالقطاعين العام والخاص

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم ورشة عمل تعريفية حول برنامج "التدريب والتوجيه القيادي"، استهدفت فيه منسقي جميع الجهات الحكومية في المملكة، حيث تهدف الوزارة من خلاله إلى تأهيل وتطوير المهارات القيادية للمرأة السعودية، وتهيئتها لتولي مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص.

واطّلع المشاركون في الورشة على شرح مفصّل عن البرنامج، والمراحل التي يمر بها، إضافة إلى استعراض آلية ترشيح منسوبات القطاعات الحكومية المختلفة للاستفادة منه، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالبرنامج.

يذكر أن الوزارة ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ تسعى إلى تمكين عمل المرأة ورفع نسبة توليها للمناصب القيادية، والمساهمة في تحسين مهاراتها وإعدادها لسوق العمل.

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وزارة العمل تعقد ورشة للتعريف ببرنامجها في تأهيل المرأة للقيادة
سبق

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم ورشة عمل تعريفية حول برنامج "التدريب والتوجيه القيادي"، استهدفت فيه منسقي جميع الجهات الحكومية في المملكة، حيث تهدف الوزارة من خلاله إلى تأهيل وتطوير المهارات القيادية للمرأة السعودية، وتهيئتها لتولي مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص.

واطّلع المشاركون في الورشة على شرح مفصّل عن البرنامج، والمراحل التي يمر بها، إضافة إلى استعراض آلية ترشيح منسوبات القطاعات الحكومية المختلفة للاستفادة منه، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالبرنامج.

يذكر أن الوزارة ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ تسعى إلى تمكين عمل المرأة ورفع نسبة توليها للمناصب القيادية، والمساهمة في تحسين مهاراتها وإعدادها لسوق العمل.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
12:53 AM

وزارة العمل تعقد ورشة للتعريف ببرنامجها في تأهيل المرأة للقيادة

كما تهدف إلى تهيئتها لتولي مناصب قيادية بالقطاعين العام والخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم ورشة عمل تعريفية حول برنامج "التدريب والتوجيه القيادي"، استهدفت فيه منسقي جميع الجهات الحكومية في المملكة، حيث تهدف الوزارة من خلاله إلى تأهيل وتطوير المهارات القيادية للمرأة السعودية، وتهيئتها لتولي مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص.

واطّلع المشاركون في الورشة على شرح مفصّل عن البرنامج، والمراحل التي يمر بها، إضافة إلى استعراض آلية ترشيح منسوبات القطاعات الحكومية المختلفة للاستفادة منه، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالبرنامج.

يذكر أن الوزارة ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ تسعى إلى تمكين عمل المرأة ورفع نسبة توليها للمناصب القيادية، والمساهمة في تحسين مهاراتها وإعدادها لسوق العمل.

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