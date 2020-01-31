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"المعلمي" :السعودية تدعم تحالف الأمم المتحدة للحضارات بمبلغ مليون دولار

"موراتينوس" يشيد بدور المملكة في نشر رسالة السلام والمحبة

سلّم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم بمقر الأمم المتحدة، شيكاً بمبلغ مليون دولار أمريكي دعماً من المملكة العربية السعودية لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

جاء ذلك خلال لقاء بالممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، حيث نقل السفير المعلمي في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مؤكداً تقدير المملكة للدور الهام الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية، وحماية المواقع الدينية، في وقت أصبح فيه العالم بحاجة ماسة لإرساء قيم التعايش وبناء جسور السلام في ظل ما نشهده من تصاعد في وتيرة العنف، ونشر خطابات الكراهية، والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، ونشر الأفكار الطائفية.

من جانبه أثنى الممثل السامي، على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في نشر رسالة السلام والمحبة ودعوتها للتعايش ونبذ الكراهية والعنف، خاصة في ظل ماتشهده المملكة اليوم من نهضة اجتماعية كبيرة تعكس الإسلام الوسطي وما يمثله من سماحة واعتدال واحترام لجميع الأديان والثقافات.

ويأتي الدعم الذي قدمته المملكة اليوم لتحالف الحضارات، جزءاً من ٣ ملايين دولار تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديمها دعماً لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدار الثلاث سنوات القادمة.

حضر تسليم مبلغ الدعم رئيس القسم المعني بشؤون المنظمات الدولية فيصل بن ناصر الحقباني، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومديرة مكتب الممثل السامي لتحالف الحضارات نهال سعد.

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي الأمم المتحدة تحالف الحضارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" :السعودية تدعم تحالف الأمم المتحدة للحضارات بمبلغ مليون دولار
سبق

سلّم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم بمقر الأمم المتحدة، شيكاً بمبلغ مليون دولار أمريكي دعماً من المملكة العربية السعودية لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

جاء ذلك خلال لقاء بالممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، حيث نقل السفير المعلمي في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مؤكداً تقدير المملكة للدور الهام الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية، وحماية المواقع الدينية، في وقت أصبح فيه العالم بحاجة ماسة لإرساء قيم التعايش وبناء جسور السلام في ظل ما نشهده من تصاعد في وتيرة العنف، ونشر خطابات الكراهية، والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، ونشر الأفكار الطائفية.

من جانبه أثنى الممثل السامي، على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في نشر رسالة السلام والمحبة ودعوتها للتعايش ونبذ الكراهية والعنف، خاصة في ظل ماتشهده المملكة اليوم من نهضة اجتماعية كبيرة تعكس الإسلام الوسطي وما يمثله من سماحة واعتدال واحترام لجميع الأديان والثقافات.

ويأتي الدعم الذي قدمته المملكة اليوم لتحالف الحضارات، جزءاً من ٣ ملايين دولار تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديمها دعماً لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدار الثلاث سنوات القادمة.

حضر تسليم مبلغ الدعم رئيس القسم المعني بشؤون المنظمات الدولية فيصل بن ناصر الحقباني، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومديرة مكتب الممثل السامي لتحالف الحضارات نهال سعد.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
01:36 AM

"المعلمي" :السعودية تدعم تحالف الأمم المتحدة للحضارات بمبلغ مليون دولار

"موراتينوس" يشيد بدور المملكة في نشر رسالة السلام والمحبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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سلّم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم بمقر الأمم المتحدة، شيكاً بمبلغ مليون دولار أمريكي دعماً من المملكة العربية السعودية لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

جاء ذلك خلال لقاء بالممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، حيث نقل السفير المعلمي في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مؤكداً تقدير المملكة للدور الهام الذي يقوم به تحالف الأمم المتحدة للحضارات، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية، وحماية المواقع الدينية، في وقت أصبح فيه العالم بحاجة ماسة لإرساء قيم التعايش وبناء جسور السلام في ظل ما نشهده من تصاعد في وتيرة العنف، ونشر خطابات الكراهية، والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، ونشر الأفكار الطائفية.

من جانبه أثنى الممثل السامي، على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في نشر رسالة السلام والمحبة ودعوتها للتعايش ونبذ الكراهية والعنف، خاصة في ظل ماتشهده المملكة اليوم من نهضة اجتماعية كبيرة تعكس الإسلام الوسطي وما يمثله من سماحة واعتدال واحترام لجميع الأديان والثقافات.

ويأتي الدعم الذي قدمته المملكة اليوم لتحالف الحضارات، جزءاً من ٣ ملايين دولار تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديمها دعماً لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدار الثلاث سنوات القادمة.

حضر تسليم مبلغ الدعم رئيس القسم المعني بشؤون المنظمات الدولية فيصل بن ناصر الحقباني، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومديرة مكتب الممثل السامي لتحالف الحضارات نهال سعد.

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