بالفيديو.. "يونيسيف" لدول الخليج تشيد بقرار السعودية استئناف الدراسة حضوريًا بالابتدائية ورياض الأطفال

نوهت منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية، بقرار وزارة التعليم والصحة في السعودية باستئناف الدراسة حضوريًا للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، مؤكدة أنها خطوة ضرورية للأطفال، ولاسيما أن المدارس يجب أن تكون آخر ما يتم إغلاقه وأول ما يتم فتحه أثناء جائحة كورونا.



جاء ذلك خلال زيارة وفد منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية إلى مدرسة البث الفضائي في الرياض.



وأكدت نائب ممثل منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية، جمانة الحاج أحمد، أن تجربة المملكة في تقديم التعليم عن بُعد من خلال منصتي "مدرستي" و"روضتي" وقنوات عين؛ تعد ريادية على مستوى العالم، وتميزت بالمتابعة والتقييم والتطوير المستمر، لافتةً إلى تقديم وزارة التعليم في السعودية لتعليم نوعي وذي جودة عالية، وطابعًا شموليًا تجاوز التعلّم إلى تعزيز برامج الحماية من الإيذاء، والنمو النفسي والاجتماعي للأطفال.



وأشارت "جمانة" إلى ثراء الزيارة التي قامت بها والوفد المرافق، بما تضمنته من الاطلاع على جهود الإدارات والوكالات المعنية بالتعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني في وزارة التعليم، إلى جانب خطط وبرامج تطوير التعليم في المملكة، وما تحقق من نجاحات مميزة، مشيرةً إلى أن "مدرسة البث الفضائي" لتسجيل الدروس تعكس جهودًا رائعة في تقديم التعلّم بطريقة نوعية ومميزة، وإعداد دروس متنوّعة لجميع مراحل التعليم العام، وأرشفتها على "اليوتيوب"، حيث ستكون هذه الدروس داعمة ومساندة للتعلّم.



وكان في استقبال وفد منظمة اليونيسيف لدول الخليج العربية؛ وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، الذي قدم شرحًا موجزًا عن المدرسة واستديوهات البث، وآلية تصوير الدروس وتسجيلها، إلى جانب عمليات الإشراف التربوي لمحتواها، كما قُدِم خلال الزيارة عرضًا مرئيًا تعريفيًا عن منصتي "مدرستي" و"روضتي".



ضم وفد المنظمة السيد شيكو جولفا اختصاصي الإحصاءات والمتابعة، والسيد عصام علي مستشار البرامج، والسيدة أماني تفاحة مساعد البرامج بالمنظمة.



وكانت وزارة التعليم وجهت الإدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات؛ بإعداد جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية برامج استقبال للطلاب والطالبات، وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل 20 / 6 / 1443هـ، الموافق 23 يناير الجاري، تشمل الترحيب بهم خصوصًا الطلبة الجدد، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة عند نقاط الدخول والخروج، وكذلك تنظيم مسارات طلابية آمنة لوصولهم إلى مقاعدهم بالقاعات الدراسية وبدء حصصهم بتسليم النشاط الفني المكلفين به إلى معلميهم، إلى جانب استمرار المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات في توعية الطلبة بالإجراءات الصحية خلال الأسبوع الأول.



وبدأت رحلة عودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم بتطبيق برنامج التهيئة للعودة الحضورية بترحيب المعلمين والمعلمات بطلابهم عبر منصتي "مدرستي" و"روضتي"، ومحاكاة أول يوم دراسي من خلال تصوير رحلة افتراضية من لحظة دخول الطلبة للمدرسة حتى وصولهم إلى مقاعد الفصل الدراسي، وكذلك تنفيذ لقاء افتراضي مع الأسر وأولياء الأمور لتزويدهم بالإرشادات المطلوبة التي تدعم التحصيل الدراسي والمحافظة على صحة أبنائهم، إضافة إلى تكليف المعلم لطلابه بعمل نشاط فني وتجهيزه لتسليمه في اليوم الأول.