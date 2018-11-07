شاهد بالصور.. "عنقاء آسيا" تهدد عمالقة إنتاج الطائرات في العالم

إنتاج روسي صيني مشترك وتحمل اسم "CR 929"

تعرض روسيا والصين لأول مرة في المعرض الدولي للطيران بمدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين، مجسماً لطائرة عريضة البدن تعملان على تطويرها يطلق عليها "العنقاء"، وستكون منافساً قوياً لعملاقي الطيران "بوينغ" و"إيرباص".

وتستمر فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء إلى السبت المقبل 11 نوفمبر، ويشارك في المعرض كبرى شركات الطيران العالمية.

وتحمل والطائرة الجديدة اسم "CR 929"، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين شركة الطائرات الموحدة الروسية ومؤسسة الطيران المدني الصينية وتقدر تكلفة المشروع الروسي الصيني المشترك بـ 13 – 20 مليار دولار.

ويتضمن عرض المجسم الذى يطابق النسخة الحقيقية من الطائرة مقصورة وصالة ركاب مقسمة إلى 3 مناطق؛ الدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال، والدرجة الاقتصادية، وتم إضفاء لمسة من الحضارة الروسية والصينية على التصميم الداخلي للطائرة.

فيما يبلغ طول المجسم 22 متراً وارتفاعه 6.5 أمتار، فيما يبلغ عرضه 5.9 أمتار، ويظهر من خلال المجسم نظام الترفيه الحديث الذي ستضمنه الطائرة الجديدة.

ومن المخطط أن تتسع الطائرة لـ280 راكباً، وأن تكون مخصصة للمسافات البعيدة، حيث سيكون بإمكانها تنفيذ رحلات لمسافة 12 ألف كيلومتر، وهذا يضعها في منافسة مباشرة مع "بوينغ 787" وإيرباص آي 350".