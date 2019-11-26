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"الطيران المدني" يعلن تسيير رحلات جديدة من وإلى مطار الطائف الدولي

ضِمن برنامج تطوير وتحسين المطارات وزيادة عدد الوجهات الداخلية والدولية

واصلت الهيئة العامة للطيران المدني في خطواتها العملية، ضمن برنامج تطوير وتحسين المطارات وزيادة عدد الوجهات الداخلية والدولية، إطلاق حزمة من البرامج التطويرية والمبادرات في مختلف مناطق المملكة لرفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي، بما يخدم المسافر لتعزيز صناعة الطيران المدني.

وبدأت الهيئة خلال الأيام الماضية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع، ومطار حائل الدولي، واليوم تواصل تنفيذ برنامجها التنموي في مطار الطائف الدولي؛ حيث يدشن الناقل طيران أديل؛ ابتداء من 1 ديسمبر القادم رحلات إلى وجهة الدمام بواقع رحلة يوميًّا؛ فيما تم في العاشر من نوفمبر الجاري إضافة رحلات من مطار الطائف الدولي إلى مطار القاهرة الدولي بمعدل (6) رحلات ذهابًا وإيابًا، بواقع ثلاثة أيام بالأسبوع؛ وذلك عبر شركة طيران العربية.

يأتي ذلك ضمن برامج الهيئة لدفع عجلة نمو الرحلات أكثر في المطارات ذات نسبة النمو العالية، وفي المقابل وضع المعالجات اللازمة للمطارات منخفضة الحركة لإيجاد الحلول لرفع نسبة النمو في الحركة الجوية وحركة المسافرين، ومن ثم التوجه نحو فتح المزيد من الرحلات الدولية.

يُذكر أن هيئة الطيران المدني تعمل على تطوير شبكة المطارات الدولية والداخلية، لاستيعاب الطلب والزيادة المتنامية في عدد المسافرين بمختلف مطارات المملكة، وبناء منظومة مطارات حديثة توفر خدمات عصرية متقدمة، بما يعزز الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين بجودة عالية، وتوفير سبل الراحة والرفاهية لهم بالمطارات، واستيعاب الطلب المتزايد على الحركة الجوية، إضافة إلى تطوير أسلوب العمل ومنهجية حماية العملاء وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

الهيئة العامة للطيران المدني مطار الطائف الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" يعلن تسيير رحلات جديدة من وإلى مطار الطائف الدولي
سبق

واصلت الهيئة العامة للطيران المدني في خطواتها العملية، ضمن برنامج تطوير وتحسين المطارات وزيادة عدد الوجهات الداخلية والدولية، إطلاق حزمة من البرامج التطويرية والمبادرات في مختلف مناطق المملكة لرفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي، بما يخدم المسافر لتعزيز صناعة الطيران المدني.

وبدأت الهيئة خلال الأيام الماضية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع، ومطار حائل الدولي، واليوم تواصل تنفيذ برنامجها التنموي في مطار الطائف الدولي؛ حيث يدشن الناقل طيران أديل؛ ابتداء من 1 ديسمبر القادم رحلات إلى وجهة الدمام بواقع رحلة يوميًّا؛ فيما تم في العاشر من نوفمبر الجاري إضافة رحلات من مطار الطائف الدولي إلى مطار القاهرة الدولي بمعدل (6) رحلات ذهابًا وإيابًا، بواقع ثلاثة أيام بالأسبوع؛ وذلك عبر شركة طيران العربية.

يأتي ذلك ضمن برامج الهيئة لدفع عجلة نمو الرحلات أكثر في المطارات ذات نسبة النمو العالية، وفي المقابل وضع المعالجات اللازمة للمطارات منخفضة الحركة لإيجاد الحلول لرفع نسبة النمو في الحركة الجوية وحركة المسافرين، ومن ثم التوجه نحو فتح المزيد من الرحلات الدولية.

يُذكر أن هيئة الطيران المدني تعمل على تطوير شبكة المطارات الدولية والداخلية، لاستيعاب الطلب والزيادة المتنامية في عدد المسافرين بمختلف مطارات المملكة، وبناء منظومة مطارات حديثة توفر خدمات عصرية متقدمة، بما يعزز الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين بجودة عالية، وتوفير سبل الراحة والرفاهية لهم بالمطارات، واستيعاب الطلب المتزايد على الحركة الجوية، إضافة إلى تطوير أسلوب العمل ومنهجية حماية العملاء وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
02:09 PM

"الطيران المدني" يعلن تسيير رحلات جديدة من وإلى مطار الطائف الدولي

ضِمن برنامج تطوير وتحسين المطارات وزيادة عدد الوجهات الداخلية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت الهيئة العامة للطيران المدني في خطواتها العملية، ضمن برنامج تطوير وتحسين المطارات وزيادة عدد الوجهات الداخلية والدولية، إطلاق حزمة من البرامج التطويرية والمبادرات في مختلف مناطق المملكة لرفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي، بما يخدم المسافر لتعزيز صناعة الطيران المدني.

وبدأت الهيئة خلال الأيام الماضية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع، ومطار حائل الدولي، واليوم تواصل تنفيذ برنامجها التنموي في مطار الطائف الدولي؛ حيث يدشن الناقل طيران أديل؛ ابتداء من 1 ديسمبر القادم رحلات إلى وجهة الدمام بواقع رحلة يوميًّا؛ فيما تم في العاشر من نوفمبر الجاري إضافة رحلات من مطار الطائف الدولي إلى مطار القاهرة الدولي بمعدل (6) رحلات ذهابًا وإيابًا، بواقع ثلاثة أيام بالأسبوع؛ وذلك عبر شركة طيران العربية.

يأتي ذلك ضمن برامج الهيئة لدفع عجلة نمو الرحلات أكثر في المطارات ذات نسبة النمو العالية، وفي المقابل وضع المعالجات اللازمة للمطارات منخفضة الحركة لإيجاد الحلول لرفع نسبة النمو في الحركة الجوية وحركة المسافرين، ومن ثم التوجه نحو فتح المزيد من الرحلات الدولية.

يُذكر أن هيئة الطيران المدني تعمل على تطوير شبكة المطارات الدولية والداخلية، لاستيعاب الطلب والزيادة المتنامية في عدد المسافرين بمختلف مطارات المملكة، وبناء منظومة مطارات حديثة توفر خدمات عصرية متقدمة، بما يعزز الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين بجودة عالية، وتوفير سبل الراحة والرفاهية لهم بالمطارات، واستيعاب الطلب المتزايد على الحركة الجوية، إضافة إلى تطوير أسلوب العمل ومنهجية حماية العملاء وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

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