النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إمارة عسير": لا حسابات لأمير المنطقة في "تويتر" أو غيرها من وسائل التواصل سوى حساب الإمارة

دعت لعدم التفاعل مع الحسابات الوهمية.. وتكليف ذوي العلاقة بمحاسبة من يقفون وراءها

لاحظت إمارة منطقة عسير، وجود عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة (تويتر)، تزعم ارتباطها بالأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير.

وأكدت إمارة المنطقة أنه لا توجد أي حسابات لها علاقة بأمير المنطقة في توتير أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، سوى حساب إمارة المنطقة، علماً بأنه سبق تحديد وسائل التواصل الرسمية معه منذ توليه إمارة المنطقة، وذلك عبر وسائل التواصل الخاصة بمركز الاتصال بالإمارة، أو المكتب الخاص.

ودعت إمارة منطقة عسير الجميع إلى عدم التفاعل والانسياق مع مثل تلك الحسابات الوهمية، مشيرة أنه تم تكليف الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومحاسبة من يقفون وراءها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إمارة عسير": لا حسابات لأمير المنطقة في "تويتر" أو غيرها من وسائل التواصل سوى حساب الإمارة
سبق

لاحظت إمارة منطقة عسير، وجود عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة (تويتر)، تزعم ارتباطها بالأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير.

وأكدت إمارة المنطقة أنه لا توجد أي حسابات لها علاقة بأمير المنطقة في توتير أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، سوى حساب إمارة المنطقة، علماً بأنه سبق تحديد وسائل التواصل الرسمية معه منذ توليه إمارة المنطقة، وذلك عبر وسائل التواصل الخاصة بمركز الاتصال بالإمارة، أو المكتب الخاص.

ودعت إمارة منطقة عسير الجميع إلى عدم التفاعل والانسياق مع مثل تلك الحسابات الوهمية، مشيرة أنه تم تكليف الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومحاسبة من يقفون وراءها.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
07:44 PM
اخر تعديل
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:05 PM

"إمارة عسير": لا حسابات لأمير المنطقة في "تويتر" أو غيرها من وسائل التواصل سوى حساب الإمارة

دعت لعدم التفاعل مع الحسابات الوهمية.. وتكليف ذوي العلاقة بمحاسبة من يقفون وراءها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
2,580

لاحظت إمارة منطقة عسير، وجود عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة (تويتر)، تزعم ارتباطها بالأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير.

وأكدت إمارة المنطقة أنه لا توجد أي حسابات لها علاقة بأمير المنطقة في توتير أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، سوى حساب إمارة المنطقة، علماً بأنه سبق تحديد وسائل التواصل الرسمية معه منذ توليه إمارة المنطقة، وذلك عبر وسائل التواصل الخاصة بمركز الاتصال بالإمارة، أو المكتب الخاص.

ودعت إمارة منطقة عسير الجميع إلى عدم التفاعل والانسياق مع مثل تلك الحسابات الوهمية، مشيرة أنه تم تكليف الجهات ذات العلاقة بمتابعة ومحاسبة من يقفون وراءها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,138
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,873
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,393

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة