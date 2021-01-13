الحصيني يبشّر بالمطرية التاسعة.. تبدأ غداً وتعقبها موجة برد

متفاوتة من مكان إلى آخر خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ حالة ممطرة تاسعة لعام 1442هـ، شتوية من ديمية لرعدية.

وقال عنها الحصيني: يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة، والبداية من غد الخميس 1442/6/1هـ، وتستمر عدة أيام.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات بَرَد، وتذبذب في الحرارة، تعقبها موجة برد.

وتابع: نطاق تأثيرها على أجزاءٍ من مناطق: تبوك ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والجوف والشمالية وشمال الرياض وغربها وشمال الشرقية، وفرصة ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك.