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بعد ساعات.. "اللقاح" شرط لدخول المنشآت التجارية والترفيهية.. و"التجارة": مرحلة انتقالية لحماية مجتمعنا

فيما تبقى ساعات قليلة على دخول قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت التجارية والترفيهية، والذي يبدأ سريانه غدًا الأحد؛ شدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، لقناة الإخبارية على الجاهزية الكاملة لتطبيق مضمون ونص هذا القرار.

وأوضح في هذا الصدد أنه "لن يتم السماح بدخول المنشآت التجارية أيا كانت، إلا لمن كان مُحصّنًا بجرعة أو جرعتين أو مُتعاف، حسب الحالة الصحية التي تظهر في تطبيق "توكلنا"، سواء كانت تموينات أو مطاعم أو أسواق أو المقاهي أو الهايبرماركات أو حتى المحال على الطرقات، أيا كان نشاطها"، واصفًا تطبيق القرار بأنه "يعد مرحلة انتقالية جديدة لحماية مجتمعنا وأسرنا وأنفسنا من هذه الجائحة".

ولفت إلى أن الجولات الرقابية والتفتيشية مستمرة لتطبيق هذا القرار، مضيفًا أنه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021 نُفّذت أكثر من 500 ألف زيارة رقابية لفرق وزارة التجارة، ضبطت 18 ألف مخالفة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام، سيبدأ يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م.

وأكدت الوزارة أن دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا"؛ للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة. (فيديو)

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد تطبيق توكلنا وزارة الداخلية وزارة التجارة وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد ساعات.. "اللقاح" شرط لدخول المنشآت التجارية والترفيهية.. و"التجارة": مرحلة انتقالية لحماية مجتمعنا
سبق

فيما تبقى ساعات قليلة على دخول قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت التجارية والترفيهية، والذي يبدأ سريانه غدًا الأحد؛ شدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، لقناة الإخبارية على الجاهزية الكاملة لتطبيق مضمون ونص هذا القرار.

وأوضح في هذا الصدد أنه "لن يتم السماح بدخول المنشآت التجارية أيا كانت، إلا لمن كان مُحصّنًا بجرعة أو جرعتين أو مُتعاف، حسب الحالة الصحية التي تظهر في تطبيق "توكلنا"، سواء كانت تموينات أو مطاعم أو أسواق أو المقاهي أو الهايبرماركات أو حتى المحال على الطرقات، أيا كان نشاطها"، واصفًا تطبيق القرار بأنه "يعد مرحلة انتقالية جديدة لحماية مجتمعنا وأسرنا وأنفسنا من هذه الجائحة".

ولفت إلى أن الجولات الرقابية والتفتيشية مستمرة لتطبيق هذا القرار، مضيفًا أنه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021 نُفّذت أكثر من 500 ألف زيارة رقابية لفرق وزارة التجارة، ضبطت 18 ألف مخالفة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام، سيبدأ يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م.

وأكدت الوزارة أن دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا"؛ للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة. (فيديو)

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
10:01 PM

بعد ساعات.. "اللقاح" شرط لدخول المنشآت التجارية والترفيهية.. و"التجارة": مرحلة انتقالية لحماية مجتمعنا

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عبدالحكيم شار - الرياض
6
8,040

فيما تبقى ساعات قليلة على دخول قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت التجارية والترفيهية، والذي يبدأ سريانه غدًا الأحد؛ شدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، لقناة الإخبارية على الجاهزية الكاملة لتطبيق مضمون ونص هذا القرار.

وأوضح في هذا الصدد أنه "لن يتم السماح بدخول المنشآت التجارية أيا كانت، إلا لمن كان مُحصّنًا بجرعة أو جرعتين أو مُتعاف، حسب الحالة الصحية التي تظهر في تطبيق "توكلنا"، سواء كانت تموينات أو مطاعم أو أسواق أو المقاهي أو الهايبرماركات أو حتى المحال على الطرقات، أيا كان نشاطها"، واصفًا تطبيق القرار بأنه "يعد مرحلة انتقالية جديدة لحماية مجتمعنا وأسرنا وأنفسنا من هذه الجائحة".

ولفت إلى أن الجولات الرقابية والتفتيشية مستمرة لتطبيق هذا القرار، مضيفًا أنه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021 نُفّذت أكثر من 500 ألف زيارة رقابية لفرق وزارة التجارة، ضبطت 18 ألف مخالفة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام، سيبدأ يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م.

وأكدت الوزارة أن دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا"؛ للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة. (فيديو)

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