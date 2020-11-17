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أمين العاصمة المقدسة يشدد على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية

وجه باستكمال المشروعات المتبقية والالتزام بالجودة والرفع أولاً بأول بتقارير عن سير الأعمال

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ اليوم، قرى شرق مكة المكرمة برفقة عدد من المسؤولين بالأمانة، وذلك ضمن جولاته التفقدية للوقوف على سير الأعمال، ومتابعة المشاريع البلدية، والالتقاء بالمواطنين، وتلمُّس احتياجاتهم.

واطلع أمين العاصمة المقدسة على الأماكن التاريخية في قُرى شرق مكة المكرمة، حيث زار مركز البجيدي، والزيمة، والمضيق، وسولة، وسبوحة، والصدر، واليمانية، وشرائع النخل، والتقى بالمواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بالخدمات البلدية.

ووقف "القويحص" على الحدائق والمرافق العامة والمشاريع التنموية التي تخدم المنطقة، كما ناقش مشاريع الإنارة، وسفلتة الطرق، وتسجيل الحيز العمراني لبعض القرى، موجهاً المختصين والمسؤولين في الأمانة باستكمال المشروعات المتبقية، والالتزام بالجودة في التنفيذ، والرفع أولاً بأول بتقارير عن سير الأعمال في كافة القرى، ومعالجة جميع المعوقات إن وجدت، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.

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أمين العاصمة المقدسة يشدد على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية
سبق

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ اليوم، قرى شرق مكة المكرمة برفقة عدد من المسؤولين بالأمانة، وذلك ضمن جولاته التفقدية للوقوف على سير الأعمال، ومتابعة المشاريع البلدية، والالتقاء بالمواطنين، وتلمُّس احتياجاتهم.

واطلع أمين العاصمة المقدسة على الأماكن التاريخية في قُرى شرق مكة المكرمة، حيث زار مركز البجيدي، والزيمة، والمضيق، وسولة، وسبوحة، والصدر، واليمانية، وشرائع النخل، والتقى بالمواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بالخدمات البلدية.

ووقف "القويحص" على الحدائق والمرافق العامة والمشاريع التنموية التي تخدم المنطقة، كما ناقش مشاريع الإنارة، وسفلتة الطرق، وتسجيل الحيز العمراني لبعض القرى، موجهاً المختصين والمسؤولين في الأمانة باستكمال المشروعات المتبقية، والالتزام بالجودة في التنفيذ، والرفع أولاً بأول بتقارير عن سير الأعمال في كافة القرى، ومعالجة جميع المعوقات إن وجدت، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
07:21 PM

أمين العاصمة المقدسة يشدد على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية

وجه باستكمال المشروعات المتبقية والالتزام بالجودة والرفع أولاً بأول بتقارير عن سير الأعمال

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تفقَّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ اليوم، قرى شرق مكة المكرمة برفقة عدد من المسؤولين بالأمانة، وذلك ضمن جولاته التفقدية للوقوف على سير الأعمال، ومتابعة المشاريع البلدية، والالتقاء بالمواطنين، وتلمُّس احتياجاتهم.

واطلع أمين العاصمة المقدسة على الأماكن التاريخية في قُرى شرق مكة المكرمة، حيث زار مركز البجيدي، والزيمة، والمضيق، وسولة، وسبوحة، والصدر، واليمانية، وشرائع النخل، والتقى بالمواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بالخدمات البلدية.

ووقف "القويحص" على الحدائق والمرافق العامة والمشاريع التنموية التي تخدم المنطقة، كما ناقش مشاريع الإنارة، وسفلتة الطرق، وتسجيل الحيز العمراني لبعض القرى، موجهاً المختصين والمسؤولين في الأمانة باستكمال المشروعات المتبقية، والالتزام بالجودة في التنفيذ، والرفع أولاً بأول بتقارير عن سير الأعمال في كافة القرى، ومعالجة جميع المعوقات إن وجدت، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.

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