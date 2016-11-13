النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المقري" بدأ متطوعًا وقاده حلمه إلى منصات بـ3 فروع.. ويطمح للتوسع

بعدما امتنعت عن تمويله جهات عدة

شاب في مقتبل العمر، خريج حديث من الجامعة، بدأ رحلة عمله في العلاج الطبيعي متطوعًا بأحد الأندية الرياضية بعد تخرُّجه في التخصص نفسه من الجامعة بجازان.

ولفت انتباه الشاب انعدام المراكز الطبية المتخصصة في العلاج الطبيعي بجازان؛ فقرر أن يبدأ المشروع إلا أن التمويل كان عائقًا.

وتغلب الشاب يوسف المقري على ظروف انعدام التمويل بعدما امتنعت عن تمويله جهات تمويلية عدة نظرًا إلى أن المبلغ المطلوب أكبر من المتاح؛ فقرر البداية بالديون لتحقيق حلمه.

ولجأ "يوسف" إلى الاقتراض بما يقارب المليون ريال من أسرته والشركات، وأكمل المبلغ المطلوب، وبدأ تشغيل المركز الطبي الأول من نوعه في القطاع الخاص المتخصص بالمنطقة.

وأوضح "المقري" أن بداياته لم تكن سهلة، وأنه جازف بدخوله بذلك المبلغ، لكنه نجح بالشراكة مع زملائه في سداد الكثير من المديونيات.

وقال المقري لـ"سبق": "لو لم أتخذ قراري - بتوفيق الله - بالبدء في مشروعي الخاص لكنتُ أنا من ضمن صفوف العاطلين المتهافتين اليوم على لقاءات (هدف) بجازان، ولكن الحمد لله أنني نجحتُ بتوفيقه. والآن أنا بين منصات أصحاب العمل في اللقاء، وأستقبل طلبات التوظيف في مركزي".

وأضاف يوسف: "لدينا الآن ثلاثة فروع للحجامة في المنطقة، ونحن نطمح للتوسع مستقبلاً، وحققنا نجاحات عدة في أقل من عامَيْن من تأسيس المركز".

ونصح "المقري" الشباب الباحثين عن عمل باغتنام فرص التمويل المتاحة، واختيار المشاريع المربحة، والاعتماد على النفس في تأسيس وتشغيل المطاعم.. مؤكدًا أن ذلك من أسباب نجاح المشاريع الناشئة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المقري" بدأ متطوعًا وقاده حلمه إلى منصات بـ3 فروع.. ويطمح للتوسع
سبق

شاب في مقتبل العمر، خريج حديث من الجامعة، بدأ رحلة عمله في العلاج الطبيعي متطوعًا بأحد الأندية الرياضية بعد تخرُّجه في التخصص نفسه من الجامعة بجازان.

ولفت انتباه الشاب انعدام المراكز الطبية المتخصصة في العلاج الطبيعي بجازان؛ فقرر أن يبدأ المشروع إلا أن التمويل كان عائقًا.

وتغلب الشاب يوسف المقري على ظروف انعدام التمويل بعدما امتنعت عن تمويله جهات تمويلية عدة نظرًا إلى أن المبلغ المطلوب أكبر من المتاح؛ فقرر البداية بالديون لتحقيق حلمه.

ولجأ "يوسف" إلى الاقتراض بما يقارب المليون ريال من أسرته والشركات، وأكمل المبلغ المطلوب، وبدأ تشغيل المركز الطبي الأول من نوعه في القطاع الخاص المتخصص بالمنطقة.

وأوضح "المقري" أن بداياته لم تكن سهلة، وأنه جازف بدخوله بذلك المبلغ، لكنه نجح بالشراكة مع زملائه في سداد الكثير من المديونيات.

وقال المقري لـ"سبق": "لو لم أتخذ قراري - بتوفيق الله - بالبدء في مشروعي الخاص لكنتُ أنا من ضمن صفوف العاطلين المتهافتين اليوم على لقاءات (هدف) بجازان، ولكن الحمد لله أنني نجحتُ بتوفيقه. والآن أنا بين منصات أصحاب العمل في اللقاء، وأستقبل طلبات التوظيف في مركزي".

وأضاف يوسف: "لدينا الآن ثلاثة فروع للحجامة في المنطقة، ونحن نطمح للتوسع مستقبلاً، وحققنا نجاحات عدة في أقل من عامَيْن من تأسيس المركز".

ونصح "المقري" الشباب الباحثين عن عمل باغتنام فرص التمويل المتاحة، واختيار المشاريع المربحة، والاعتماد على النفس في تأسيس وتشغيل المطاعم.. مؤكدًا أن ذلك من أسباب نجاح المشاريع الناشئة.


12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
10:12 PM

"المقري" بدأ متطوعًا وقاده حلمه إلى منصات بـ3 فروع.. ويطمح للتوسع

بعدما امتنعت عن تمويله جهات عدة

A A A
محمد المواسي - جازان
0
1,549

شاب في مقتبل العمر، خريج حديث من الجامعة، بدأ رحلة عمله في العلاج الطبيعي متطوعًا بأحد الأندية الرياضية بعد تخرُّجه في التخصص نفسه من الجامعة بجازان.

ولفت انتباه الشاب انعدام المراكز الطبية المتخصصة في العلاج الطبيعي بجازان؛ فقرر أن يبدأ المشروع إلا أن التمويل كان عائقًا.

وتغلب الشاب يوسف المقري على ظروف انعدام التمويل بعدما امتنعت عن تمويله جهات تمويلية عدة نظرًا إلى أن المبلغ المطلوب أكبر من المتاح؛ فقرر البداية بالديون لتحقيق حلمه.

ولجأ "يوسف" إلى الاقتراض بما يقارب المليون ريال من أسرته والشركات، وأكمل المبلغ المطلوب، وبدأ تشغيل المركز الطبي الأول من نوعه في القطاع الخاص المتخصص بالمنطقة.

وأوضح "المقري" أن بداياته لم تكن سهلة، وأنه جازف بدخوله بذلك المبلغ، لكنه نجح بالشراكة مع زملائه في سداد الكثير من المديونيات.

وقال المقري لـ"سبق": "لو لم أتخذ قراري - بتوفيق الله - بالبدء في مشروعي الخاص لكنتُ أنا من ضمن صفوف العاطلين المتهافتين اليوم على لقاءات (هدف) بجازان، ولكن الحمد لله أنني نجحتُ بتوفيقه. والآن أنا بين منصات أصحاب العمل في اللقاء، وأستقبل طلبات التوظيف في مركزي".

وأضاف يوسف: "لدينا الآن ثلاثة فروع للحجامة في المنطقة، ونحن نطمح للتوسع مستقبلاً، وحققنا نجاحات عدة في أقل من عامَيْن من تأسيس المركز".

ونصح "المقري" الشباب الباحثين عن عمل باغتنام فرص التمويل المتاحة، واختيار المشاريع المربحة، والاعتماد على النفس في تأسيس وتشغيل المطاعم.. مؤكدًا أن ذلك من أسباب نجاح المشاريع الناشئة.


اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,251
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,222
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,587
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,880

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة