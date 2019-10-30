جامعة شقراء تُعلن عن وظائف إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين

للجنسين ووفق مجموعة من الشروط.. والتقديم الأحد القادم إلكترونيًّا

أعلنت جامعة شقراء للخريجين والخريجات، عن توفر ٣١ وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الخامسة حتى التاسعة؛ مبينة أن التقدم عليها يكون من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa.

وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم مستمرة على مدار الـ(24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة 6/ 3/ 1441هـ إلى 10/ 3/ 1441هـ؛ إذ يبدأ التقديم الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 6/ 3/ 1441هـ، وينتهي الساعة العاشرة مساءً يوم الخميس الموافق 10/ 3/ 1441هـ؛ وذلك عبر منظومة "جدارة".

وبيّنت إدارة الجامعة، أن آلية التقديم ستكون وفق التالي: دخول المتقدم على نظام التوظيف جدارة، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قِبَل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، ثم يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

وأشارت الجامعة إلى أن الفئات المستهدفة بالإعلان هم: خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تَضَمّنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تَضَمّنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجو درجة الماجستير (حسب ما تَضَمّنه دليل تصنيف الوظائف).

وأكدت أن الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية؛ مبينة أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، إضافة إلى توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

ولفتت أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا، كما ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية، سيتم استبعاد المرشح؛ على أن يتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

وأشارت الجامعة إلى أن لهيئة وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج "جدارة"، تعليمات وإرشادات من خلال الأسئلة الأكثر شيوعًا، وتعليمات مفصلة على مستوى كل حقل من النموذج، وتؤكد أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب؛ لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

وبيّنت الجامعة أنها ستقوم بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على شبكة الإنترنت؛ لذلك فإنها تُهيب بضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.