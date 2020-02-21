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بلدية محايل تبدأ إيقاع المخالفات بشكل مباشر على سجلات أصحاب الملصقات المخالفة

حافظ لـ"سبق": إجراء يهدف إلى تحسين المشهد الحضري بالتعاون مع الجهات المعنية

بدأت بلدية محافظة محايل في رصد الملصقات المشوهة للمشهد الحضري تمهيدًا لإيقاع المخالفات بشكل مباشر على المخالفين عبر الأرقام المسجلة على تلك الملصقات ومن ثم إزالتها.

وقال رئيس بلدية محايل؛ سعيد بن علي حافظ لـ"سبق"، إن المبادرة انطلقت أمس الأحد بتوجيه ومتابعة مباشرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وتستمر لخمسة أيام، ويتم إيقاع المخالفة بشكل مباشر على السجل المدني أو رقم الإقامة وفق ما تقتضيه الأنظمة المتبعة في هذا الشأن بعد التحقق من ملكية شرائح الاتصال المدرجة في تلك الملصقات المخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأبان "حافظ" أن المبادرة تهدف إلى رصد الملصقات المخالفة، والرفع بها للفِرَق الميدانية للمعالجة الفورية ضمن برامج أمانة عسير لتحسين المشهد الحضري، ومبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وارسل).

وأضاف أن الرصد ومعالجة الملصقات الإعلانية المخالفة انطلقت من مقر البلدية على أن تشمل كل الشوارع الرئيسة بالمحافظة، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري للمحافظة؛ في خطوة من البلدية لإشراك أفراد المجتمع في أعمال الرصد، وتعزيز ثقافة الانتماء والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

محايل بلدية محايل المشهد الحضري وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية محايل تبدأ إيقاع المخالفات بشكل مباشر على سجلات أصحاب الملصقات المخالفة
سبق

بدأت بلدية محافظة محايل في رصد الملصقات المشوهة للمشهد الحضري تمهيدًا لإيقاع المخالفات بشكل مباشر على المخالفين عبر الأرقام المسجلة على تلك الملصقات ومن ثم إزالتها.

وقال رئيس بلدية محايل؛ سعيد بن علي حافظ لـ"سبق"، إن المبادرة انطلقت أمس الأحد بتوجيه ومتابعة مباشرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وتستمر لخمسة أيام، ويتم إيقاع المخالفة بشكل مباشر على السجل المدني أو رقم الإقامة وفق ما تقتضيه الأنظمة المتبعة في هذا الشأن بعد التحقق من ملكية شرائح الاتصال المدرجة في تلك الملصقات المخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأبان "حافظ" أن المبادرة تهدف إلى رصد الملصقات المخالفة، والرفع بها للفِرَق الميدانية للمعالجة الفورية ضمن برامج أمانة عسير لتحسين المشهد الحضري، ومبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وارسل).

وأضاف أن الرصد ومعالجة الملصقات الإعلانية المخالفة انطلقت من مقر البلدية على أن تشمل كل الشوارع الرئيسة بالمحافظة، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري للمحافظة؛ في خطوة من البلدية لإشراك أفراد المجتمع في أعمال الرصد، وتعزيز ثقافة الانتماء والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
01:07 AM

بلدية محايل تبدأ إيقاع المخالفات بشكل مباشر على سجلات أصحاب الملصقات المخالفة

حافظ لـ"سبق": إجراء يهدف إلى تحسين المشهد الحضري بالتعاون مع الجهات المعنية

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محمد طيران - عسير
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بدأت بلدية محافظة محايل في رصد الملصقات المشوهة للمشهد الحضري تمهيدًا لإيقاع المخالفات بشكل مباشر على المخالفين عبر الأرقام المسجلة على تلك الملصقات ومن ثم إزالتها.

وقال رئيس بلدية محايل؛ سعيد بن علي حافظ لـ"سبق"، إن المبادرة انطلقت أمس الأحد بتوجيه ومتابعة مباشرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وتستمر لخمسة أيام، ويتم إيقاع المخالفة بشكل مباشر على السجل المدني أو رقم الإقامة وفق ما تقتضيه الأنظمة المتبعة في هذا الشأن بعد التحقق من ملكية شرائح الاتصال المدرجة في تلك الملصقات المخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأبان "حافظ" أن المبادرة تهدف إلى رصد الملصقات المخالفة، والرفع بها للفِرَق الميدانية للمعالجة الفورية ضمن برامج أمانة عسير لتحسين المشهد الحضري، ومبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وارسل).

وأضاف أن الرصد ومعالجة الملصقات الإعلانية المخالفة انطلقت من مقر البلدية على أن تشمل كل الشوارع الرئيسة بالمحافظة، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري للمحافظة؛ في خطوة من البلدية لإشراك أفراد المجتمع في أعمال الرصد، وتعزيز ثقافة الانتماء والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

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