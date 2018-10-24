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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظات: (الرايس، وينبع، وينبع النخل)، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت الساعة الـ٢ صباحًا وتستمر حتى الساعة ٨ صباحًا.

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل
سبق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظات: (الرايس، وينبع، وينبع النخل)، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت الساعة الـ٢ صباحًا وتستمر حتى الساعة ٨ صباحًا.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
08:26 AM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظات: (الرايس، وينبع، وينبع النخل)، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت الساعة الـ٢ صباحًا وتستمر حتى الساعة ٨ صباحًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,478
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,713
38 مليار ..

38 مليار ..

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13,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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