تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظات: (الرايس، وينبع، وينبع النخل)، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة بدأت الساعة الـ٢ صباحًا وتستمر حتى الساعة ٨ صباحًا.
تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظات: (الرايس، وينبع، وينبع النخل)، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة بدأت الساعة الـ٢ صباحًا وتستمر حتى الساعة ٨ صباحًا.
تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظات: (الرايس، وينبع، وينبع النخل)، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة بدأت الساعة الـ٢ صباحًا وتستمر حتى الساعة ٨ صباحًا.
تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظات: (الرايس، وينبع، وينبع النخل)، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة بدأت الساعة الـ٢ صباحًا وتستمر حتى الساعة ٨ صباحًا.