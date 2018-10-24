تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضباب على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظات: (الرايس، وينبع، وينبع النخل)، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت الساعة الـ٢ صباحًا وتستمر حتى الساعة ٨ صباحًا.