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الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان للعودة إلى البلاد في أقرب وقت

"الخارجية" أكدت جاهزيتها لتسخير كل الإمكانات لتطبيق القرار

دعت الإمارات اليوم (الأحد)، جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة العودة إلى البلاد في أقرب وقت.

وذكر وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول أنه تجسيدًا لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد "بالهول" جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان للعودة إلى الإمارات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان للعودة إلى البلاد في أقرب وقت
سبق

دعت الإمارات اليوم (الأحد)، جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة العودة إلى البلاد في أقرب وقت.

وذكر وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول أنه تجسيدًا لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد "بالهول" جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان للعودة إلى الإمارات.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
07:32 PM

الإمارات تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان للعودة إلى البلاد في أقرب وقت

"الخارجية" أكدت جاهزيتها لتسخير كل الإمكانات لتطبيق القرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,092

دعت الإمارات اليوم (الأحد)، جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان لضرورة العودة إلى البلاد في أقرب وقت.

وذكر وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول أنه تجسيدًا لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد "بالهول" جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان للعودة إلى الإمارات.

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