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خبراء المناخ بالأمم المتحدة يحذرون من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة

دعوا لإقامة أنظمة بيئية جديدة للحفاظ على الطبيعة وتقليل الاحتباس الحراري

حذر خبراء المناخ في الأمم المتحدة من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة بسبب شحّ المياه وسوء التغذية وانقراض أنواع من الحيوانات والنباتات.

وذكرت مسودة تقرير أعدّها خبراء المناخ في الأمم المتحدة وفق ما نقلته وكالة فرانس برس أن تأثيرات الاحتباس الحراري ستتسارع على الطبيعة والبشرية؛ مما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية وجذرية لمستقبل أفضل.

وأشار التقرير إلى أن الحياة على الأرض يمكن أن تتعافى من تغيّر مناخي كبير عبر الانتقال إلى أنواع جديدة وإقامة أنظمة بيئية جديدة تهدف إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوّث البيئي، للمحافظة على الطبيعة والاستغلال الأمثل للموارد البيئية.

وأفاد بأن منطقة الأمازون - إحدى رئات كوكب الأرض إلى جانب المحيطات - تشهد نقطة تحوّل أخرى بعدما تضاءل عدد الأشجار فيها كثيرًا، وذلك يدعو إلى القيام بتجديد غابات المنغروف وأعشاب البحر المصنّفة بآبار "الكربون الأزرق" اللتين تحميان من الفيضانات وتمنحان مواطن طبيعية لعدد كبير من الحيوانات وتوفر الطعام لسكان المناطق الساحلية.

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خبراء المناخ بالأمم المتحدة يحذرون من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة
سبق

حذر خبراء المناخ في الأمم المتحدة من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة بسبب شحّ المياه وسوء التغذية وانقراض أنواع من الحيوانات والنباتات.

وذكرت مسودة تقرير أعدّها خبراء المناخ في الأمم المتحدة وفق ما نقلته وكالة فرانس برس أن تأثيرات الاحتباس الحراري ستتسارع على الطبيعة والبشرية؛ مما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية وجذرية لمستقبل أفضل.

وأشار التقرير إلى أن الحياة على الأرض يمكن أن تتعافى من تغيّر مناخي كبير عبر الانتقال إلى أنواع جديدة وإقامة أنظمة بيئية جديدة تهدف إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوّث البيئي، للمحافظة على الطبيعة والاستغلال الأمثل للموارد البيئية.

وأفاد بأن منطقة الأمازون - إحدى رئات كوكب الأرض إلى جانب المحيطات - تشهد نقطة تحوّل أخرى بعدما تضاءل عدد الأشجار فيها كثيرًا، وذلك يدعو إلى القيام بتجديد غابات المنغروف وأعشاب البحر المصنّفة بآبار "الكربون الأزرق" اللتين تحميان من الفيضانات وتمنحان مواطن طبيعية لعدد كبير من الحيوانات وتوفر الطعام لسكان المناطق الساحلية.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
08:18 PM

خبراء المناخ بالأمم المتحدة يحذرون من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة

دعوا لإقامة أنظمة بيئية جديدة للحفاظ على الطبيعة وتقليل الاحتباس الحراري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذر خبراء المناخ في الأمم المتحدة من موجة تغير مناخي خلال الأعوام المقبلة بسبب شحّ المياه وسوء التغذية وانقراض أنواع من الحيوانات والنباتات.

وذكرت مسودة تقرير أعدّها خبراء المناخ في الأمم المتحدة وفق ما نقلته وكالة فرانس برس أن تأثيرات الاحتباس الحراري ستتسارع على الطبيعة والبشرية؛ مما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية وجذرية لمستقبل أفضل.

وأشار التقرير إلى أن الحياة على الأرض يمكن أن تتعافى من تغيّر مناخي كبير عبر الانتقال إلى أنواع جديدة وإقامة أنظمة بيئية جديدة تهدف إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوّث البيئي، للمحافظة على الطبيعة والاستغلال الأمثل للموارد البيئية.

وأفاد بأن منطقة الأمازون - إحدى رئات كوكب الأرض إلى جانب المحيطات - تشهد نقطة تحوّل أخرى بعدما تضاءل عدد الأشجار فيها كثيرًا، وذلك يدعو إلى القيام بتجديد غابات المنغروف وأعشاب البحر المصنّفة بآبار "الكربون الأزرق" اللتين تحميان من الفيضانات وتمنحان مواطن طبيعية لعدد كبير من الحيوانات وتوفر الطعام لسكان المناطق الساحلية.

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