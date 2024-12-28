المفتي ونائبه يستقبلان مدير هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان

"واصلي" استعرض برامج التوسع في زراعة البن والصندل والعود

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ في مكتبه بالرياض، مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي؛ الذي قَدِم للسلام عليه.

وشهد اللقاء عرض ما تنفّذه الهيئة من أعمالٍ وبرامج ودراساتٍ مستقبلية لتطوير المناطق الجبلية والتوسع في زراعة البن والزراعات ذات العائد الاقتصادي، مثل الصندل والعود.

وقدّم "واصلي"؛ للمفتي، إهداءً من منتجات الهيئة الزراعية، ثم قام بزيارة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد؛ نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب المفتي العام للمملكة في مكتبه.