"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ورياح على نجران

تشمل محافظة بدر الجنوب وتستمر حتى 6 مساءً

‬ أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران، تَضَمّنت سحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظة بدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.