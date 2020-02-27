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"غادة بنت فهد" تدشّن فرع "السعودية للتزلج" والرياضات المغامرة بمكة

بعد تسلّمها عضويتها الشرفية وبحضور مسؤولي الرابطة

قدّم مجلس إدارة الرابطة السعودية للتزلج والرياضات المغامرة؛ شهادة العضوية الشرفية للمشرف العام على فريق الحماية المدنية المختصّ بمواجهة الكوارث المدنية والمهتمة بالعمل التطوعي والبيئي، الأميرة غادة بنت فهد بن محمد آل سعود.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة محمد صابر، ومدير فرع الرابطة بمنطقة مكة المكرمة أنور عبد العليم، ومسؤولة القسم النسائي للمتزلجات هلا أمين، خلال تدشين الأميرة غادة فرع الرابطة بمنطقة مكة المكرمة.

وقدّمت الأميرة "غادة" شكرها للرابطة السعودية للتزلج والقائمين عليها؛ لما يقومون به من عمل ونشاط وجذب لهذا النوع من الرياضة للمجتمع.

كما أعربت عن تقديرها لعضوية الرابطة الشرفية، متمنيةً لهم النجاح والتقدم وتحقيق الأهداف المنشودة من هذا المجال؛ خدمةً لوطنهم والمجتمع السعودي.

يُذكر أن الرابطة السعودية للتزلج والرياضات المغامرة تأسست في شهر يناير من العام ٢٠١٦م، وتهتم برياضة التزلج لجميع الأعمار وكلا الجنسين.

وتعمل على إتمام شراكات مع نوادي الحي والأندية الأهلية، في حين تقدم عددًا من الأنشطة والرياضات والبطولات؛ منها: تزلج الأقماع، والتزلج الهجومي، وتزلج الجليد، ولوح التزلج، ورياضة الباركور، ورياضة الدراجات (BMX)، ومهارات كرة القدم، وغيرها من الرياضات التي تعمل على توفيرها للمهتمين بها والهواة.

الأميرة غادة بنت فهد بن محمد آل سعود السعودية للتزلج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"غادة بنت فهد" تدشّن فرع "السعودية للتزلج" والرياضات المغامرة بمكة
سبق

قدّم مجلس إدارة الرابطة السعودية للتزلج والرياضات المغامرة؛ شهادة العضوية الشرفية للمشرف العام على فريق الحماية المدنية المختصّ بمواجهة الكوارث المدنية والمهتمة بالعمل التطوعي والبيئي، الأميرة غادة بنت فهد بن محمد آل سعود.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة محمد صابر، ومدير فرع الرابطة بمنطقة مكة المكرمة أنور عبد العليم، ومسؤولة القسم النسائي للمتزلجات هلا أمين، خلال تدشين الأميرة غادة فرع الرابطة بمنطقة مكة المكرمة.

وقدّمت الأميرة "غادة" شكرها للرابطة السعودية للتزلج والقائمين عليها؛ لما يقومون به من عمل ونشاط وجذب لهذا النوع من الرياضة للمجتمع.

كما أعربت عن تقديرها لعضوية الرابطة الشرفية، متمنيةً لهم النجاح والتقدم وتحقيق الأهداف المنشودة من هذا المجال؛ خدمةً لوطنهم والمجتمع السعودي.

يُذكر أن الرابطة السعودية للتزلج والرياضات المغامرة تأسست في شهر يناير من العام ٢٠١٦م، وتهتم برياضة التزلج لجميع الأعمار وكلا الجنسين.

وتعمل على إتمام شراكات مع نوادي الحي والأندية الأهلية، في حين تقدم عددًا من الأنشطة والرياضات والبطولات؛ منها: تزلج الأقماع، والتزلج الهجومي، وتزلج الجليد، ولوح التزلج، ورياضة الباركور، ورياضة الدراجات (BMX)، ومهارات كرة القدم، وغيرها من الرياضات التي تعمل على توفيرها للمهتمين بها والهواة.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
06:46 PM

"غادة بنت فهد" تدشّن فرع "السعودية للتزلج" والرياضات المغامرة بمكة

بعد تسلّمها عضويتها الشرفية وبحضور مسؤولي الرابطة

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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قدّم مجلس إدارة الرابطة السعودية للتزلج والرياضات المغامرة؛ شهادة العضوية الشرفية للمشرف العام على فريق الحماية المدنية المختصّ بمواجهة الكوارث المدنية والمهتمة بالعمل التطوعي والبيئي، الأميرة غادة بنت فهد بن محمد آل سعود.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة محمد صابر، ومدير فرع الرابطة بمنطقة مكة المكرمة أنور عبد العليم، ومسؤولة القسم النسائي للمتزلجات هلا أمين، خلال تدشين الأميرة غادة فرع الرابطة بمنطقة مكة المكرمة.

وقدّمت الأميرة "غادة" شكرها للرابطة السعودية للتزلج والقائمين عليها؛ لما يقومون به من عمل ونشاط وجذب لهذا النوع من الرياضة للمجتمع.

كما أعربت عن تقديرها لعضوية الرابطة الشرفية، متمنيةً لهم النجاح والتقدم وتحقيق الأهداف المنشودة من هذا المجال؛ خدمةً لوطنهم والمجتمع السعودي.

يُذكر أن الرابطة السعودية للتزلج والرياضات المغامرة تأسست في شهر يناير من العام ٢٠١٦م، وتهتم برياضة التزلج لجميع الأعمار وكلا الجنسين.

وتعمل على إتمام شراكات مع نوادي الحي والأندية الأهلية، في حين تقدم عددًا من الأنشطة والرياضات والبطولات؛ منها: تزلج الأقماع، والتزلج الهجومي، وتزلج الجليد، ولوح التزلج، ورياضة الباركور، ورياضة الدراجات (BMX)، ومهارات كرة القدم، وغيرها من الرياضات التي تعمل على توفيرها للمهتمين بها والهواة.

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