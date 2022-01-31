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"الجدعان" يبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المالية مع وزير مالية إثيوبيا

ناقشا عددًا من ‏الموضوعات ذات ‏الاهتمام المشترك وأكدا أهمية الشراكة

الْتقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، وزير المالية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أحمد شيدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من ‏الموضوعات ذات ‏الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، إلى جانب بحث سبل تعزيز في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية.

حضر اللقاء سفير جمهورية إثيوبيا لدى المملكة لينتشو إيلي باتي، وعدد من كبار مسؤولي وزارة المالية.

وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجدعان" يبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المالية مع وزير مالية إثيوبيا
سبق

الْتقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، وزير المالية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أحمد شيدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من ‏الموضوعات ذات ‏الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، إلى جانب بحث سبل تعزيز في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية.

حضر اللقاء سفير جمهورية إثيوبيا لدى المملكة لينتشو إيلي باتي، وعدد من كبار مسؤولي وزارة المالية.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
10:36 AM

"الجدعان" يبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المالية مع وزير مالية إثيوبيا

ناقشا عددًا من ‏الموضوعات ذات ‏الاهتمام المشترك وأكدا أهمية الشراكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,415

الْتقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، وزير المالية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أحمد شيدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من ‏الموضوعات ذات ‏الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، إلى جانب بحث سبل تعزيز في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية.

حضر اللقاء سفير جمهورية إثيوبيا لدى المملكة لينتشو إيلي باتي، وعدد من كبار مسؤولي وزارة المالية.

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