"الجدعان" يبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المالية مع وزير مالية إثيوبيا

ناقشا عددًا من ‏الموضوعات ذات ‏الاهتمام المشترك وأكدا أهمية الشراكة

الْتقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، وزير المالية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أحمد شيدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من ‏الموضوعات ذات ‏الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، إلى جانب بحث سبل تعزيز في المجالات المالية والاقتصادية والتنموية.

حضر اللقاء سفير جمهورية إثيوبيا لدى المملكة لينتشو إيلي باتي، وعدد من كبار مسؤولي وزارة المالية.