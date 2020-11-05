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الرئيس الأمريكي: "أوقفوا فرز الأصوات!"

في ظل التنافس الشديد مع "بايدن" يوم الحسم

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.
ونشر ترامب اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط،: "أوقفوا فرز الأصوات!".

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الرئيس الأمريكي: "أوقفوا فرز الأصوات!"
سبق

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.
ونشر ترامب اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط،: "أوقفوا فرز الأصوات!".

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
06:14 PM

الرئيس الأمريكي: "أوقفوا فرز الأصوات!"

في ظل التنافس الشديد مع "بايدن" يوم الحسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.
ونشر ترامب اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط،: "أوقفوا فرز الأصوات!".

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