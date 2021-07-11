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"حساب المواطن": 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة يوليو "44"

إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي بلغ 35 مليون ريال

أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 35 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 99 مليار ريال؛ منها 808 ملايـين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 77 % من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكلين ما نسبته 93 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد، مشكلين 7 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92 % أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8 % بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43 % وشكّل الذكـور المستقلون 57 %، موضحاً أن 85 % من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15 % على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

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"حساب المواطن": 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة يوليو "44"
سبق

أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 35 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 99 مليار ريال؛ منها 808 ملايـين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 77 % من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكلين ما نسبته 93 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد، مشكلين 7 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92 % أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8 % بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43 % وشكّل الذكـور المستقلون 57 %، موضحاً أن 85 % من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15 % على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
12:00 PM

"حساب المواطن": 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة يوليو "44"

إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي بلغ 35 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 35 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 99 مليار ريال؛ منها 808 ملايـين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 77 % من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكلين ما نسبته 93 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد، مشكلين 7 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92 % أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8 % بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43 % وشكّل الذكـور المستقلون 57 %، موضحاً أن 85 % من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15 % على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

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