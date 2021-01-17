النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على المفقود "العمري" بأحد مستشفيات جدة

شقيقه قدّم الشكر لـ"سبق" وقرائها على المساعدة في البحث عنه

عُثِر، صباح اليوم الأحد، على المواطن محمد مفرح العمري (57 عاماً) وهو بصحة جيدة بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، وذلك بعد تغيُّبه منذ ظهر الاثنين الماضي؛ حيث فقد حين خروجه لأداء الصلاة بكيلو 14 جنوب جدة.

وتفصيلاً، ذكر شقيقه "علي" أنه عثر اليوم على شقيقه منوماً بأحد المستشفيات الحكومية، بعد أن تعرض وقت خروجه من المنزل للصرع، وأدخل على أثرها للمستشفى ولم يكن معه هوية وسجل حينها دون اسم.

وأضاف أنه كان سأل عدة مرات المستشفى حين فقدانه، ولم يجده مسجلاً لديهم أو يدله أحد على شقيقه الذي كان موجود حينها بالمستشفى.

وبيّن "العمري" أنه كرر اليوم زيارة المستشفى والسؤال عنه، ليتفاجأ بوجوده منوماً بأحد الأقسام، مقدماً شكره لـ"سبق" ولمن تفاعل معهم في البحث عن شقيقه.

يُذكر أن المفقود "العمري" فُقِدَ منذ ظهر يوم الاثنين الماضي، بعد أن خرج من المنزل بكيلو 14 مشياً على الأقدام وهو يعاني بسبب نوبات صرع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على المفقود "العمري" بأحد مستشفيات جدة
سبق

عُثِر، صباح اليوم الأحد، على المواطن محمد مفرح العمري (57 عاماً) وهو بصحة جيدة بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، وذلك بعد تغيُّبه منذ ظهر الاثنين الماضي؛ حيث فقد حين خروجه لأداء الصلاة بكيلو 14 جنوب جدة.

وتفصيلاً، ذكر شقيقه "علي" أنه عثر اليوم على شقيقه منوماً بأحد المستشفيات الحكومية، بعد أن تعرض وقت خروجه من المنزل للصرع، وأدخل على أثرها للمستشفى ولم يكن معه هوية وسجل حينها دون اسم.

وأضاف أنه كان سأل عدة مرات المستشفى حين فقدانه، ولم يجده مسجلاً لديهم أو يدله أحد على شقيقه الذي كان موجود حينها بالمستشفى.

وبيّن "العمري" أنه كرر اليوم زيارة المستشفى والسؤال عنه، ليتفاجأ بوجوده منوماً بأحد الأقسام، مقدماً شكره لـ"سبق" ولمن تفاعل معهم في البحث عن شقيقه.

يُذكر أن المفقود "العمري" فُقِدَ منذ ظهر يوم الاثنين الماضي، بعد أن خرج من المنزل بكيلو 14 مشياً على الأقدام وهو يعاني بسبب نوبات صرع.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
05:09 PM

بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على المفقود "العمري" بأحد مستشفيات جدة

شقيقه قدّم الشكر لـ"سبق" وقرائها على المساعدة في البحث عنه

A A A
سعود الدعجاني - جدة
5
3,045

عُثِر، صباح اليوم الأحد، على المواطن محمد مفرح العمري (57 عاماً) وهو بصحة جيدة بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، وذلك بعد تغيُّبه منذ ظهر الاثنين الماضي؛ حيث فقد حين خروجه لأداء الصلاة بكيلو 14 جنوب جدة.

وتفصيلاً، ذكر شقيقه "علي" أنه عثر اليوم على شقيقه منوماً بأحد المستشفيات الحكومية، بعد أن تعرض وقت خروجه من المنزل للصرع، وأدخل على أثرها للمستشفى ولم يكن معه هوية وسجل حينها دون اسم.

وأضاف أنه كان سأل عدة مرات المستشفى حين فقدانه، ولم يجده مسجلاً لديهم أو يدله أحد على شقيقه الذي كان موجود حينها بالمستشفى.

وبيّن "العمري" أنه كرر اليوم زيارة المستشفى والسؤال عنه، ليتفاجأ بوجوده منوماً بأحد الأقسام، مقدماً شكره لـ"سبق" ولمن تفاعل معهم في البحث عن شقيقه.

يُذكر أن المفقود "العمري" فُقِدَ منذ ظهر يوم الاثنين الماضي، بعد أن خرج من المنزل بكيلو 14 مشياً على الأقدام وهو يعاني بسبب نوبات صرع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,065
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,796
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,818

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة