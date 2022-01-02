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الكويت تدعو مواطنيها في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لمغادرتها

بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة وانتشار إصابات متحوّر كورونا

دعت الكويت مواطنيها بدول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى المغادرة نظرًا لانتشار إصابات كورونا.

وأشارت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها مساء اليوم إلى ضرورة تأجيل سفر المواطنين إلى تلك البلدان في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة وانتشار إصابات متحوّر كورونا وحفاظًا على سلامتهم.

يُذكر أن الخارجية الكويتية أصدرت في وقت لاحق اليوم بيانًا بدعوة مواطنيها إلى مغادرة المملكة المتحدة.

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الكويت تدعو مواطنيها في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لمغادرتها
سبق

دعت الكويت مواطنيها بدول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى المغادرة نظرًا لانتشار إصابات كورونا.

وأشارت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها مساء اليوم إلى ضرورة تأجيل سفر المواطنين إلى تلك البلدان في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة وانتشار إصابات متحوّر كورونا وحفاظًا على سلامتهم.

يُذكر أن الخارجية الكويتية أصدرت في وقت لاحق اليوم بيانًا بدعوة مواطنيها إلى مغادرة المملكة المتحدة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
11:30 PM

الكويت تدعو مواطنيها في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لمغادرتها

بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة وانتشار إصابات متحوّر كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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دعت الكويت مواطنيها بدول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى المغادرة نظرًا لانتشار إصابات كورونا.

وأشارت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها مساء اليوم إلى ضرورة تأجيل سفر المواطنين إلى تلك البلدان في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة وانتشار إصابات متحوّر كورونا وحفاظًا على سلامتهم.

يُذكر أن الخارجية الكويتية أصدرت في وقت لاحق اليوم بيانًا بدعوة مواطنيها إلى مغادرة المملكة المتحدة.

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