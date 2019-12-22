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بعد المقاطع المتداولة.. 6 احتمالات لأصوات "المتوسط" المفزعة.. "نوتات القزم"!

يظل الاعتقاد الغالب أنها تعود لأكبر الحيوانات المعروفة على الإطلاق ودراسة تفصل

تداول مغردون، العديد من مقاطع الفيديو بخصوص الأصوات الغريبة الصادرة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط؛ حيث يعتقد البعض أنها تعود للحوت الأزرق أحد أكبر الحيوانات المعروفة على الإطلاق.

ويُعد الحوت الأزرق حيوانًا ثدييًّا بحريًّا ينتمي إلى "تحت رتبة الحيتان البالينية"، ويصل طوله إلى 30 مترًا (98 قدمًا) ووزنه 170 طنًّا أو أكثر.

3 سلالات والغذاء

جسم الحوت الأزرق طويل ونحيل، وهو ملون بعدة ألوان متدرجة؛ فهو رمادي مزرق عند الظهر، وأفتح لونًا في الجانب السفلي، وللحوت الأزرق ثلاث سلالات مختلفة على الأقل، ويعيش في شمال المحيط الأطلسي وشمال المحيط الهادئ، ويعيش في المحيط المتجمد الجنوبي، والحوت الأزرق القزم، ويعيش في المحيط الهندي وجنوب المحيط الهادئ، وأما "إينديكا" الذي يعيش في المحيط الهندي؛ فيُحتمل أن يكون سلالة أخرى لهذا النوع، ويتألف غذاء الحيتان الزرقاء كغيرها من الحيتان البالينية بشكل حصري تقريبًا من القشريات الصغيرة المعروفة باسم الإيفوزيات.

قصة الانقراض

وكانت الحيتان الزرقاء وفيرة في كل محيطات الأرض تقريبًا حتى بداية القرن العشرين؛ إذ كان صيادو الحيتان يصيدونها لأكثر من قرن من الزمن؛ حتى صارت على وشك الانقراض؛ ولكن المجتمع الدولي قام بحمايتها سنة 1966؛ مما أدى إلى تحسن أوضاعها، وقد قدّر تقرير صدر عام 2002 عدد الحيتان الزرقاء بما يقارب 5.000 إلى 12.000 حوت أزرق في جميع أنحاء العالم، وتوجد في خمس مجموعات على الأقل، وأشار تقرير حديث أُجري على سلالة الحيتان القزمة، إلى أن ذلك التقدير قد يكون أقل من الواقع.

قوة الأصوات

ووفقًا للموقع العالمي "ويكيبيديا"؛ فقد أشارت دراسة أجريت عام 1971، إلى أن شدة الأصوات التي تُصدرها الحيتان الزرقاء تتراوح ما بين 155 و188 ديسيبل عندما تقاس على ضغط يساوي "مايكروباسكال" واحد على متر واحد.

"نوتات القزم"!

وتصدر جميع مجموعات الحيتان الزرقاء أصواتًا تتراوح تردداتها الأساسية ما بين 10 و40 هرتز، مع العلم أن تردد أدنى صوت يمكن للإنسان أن يسمعه هو 20 هرتز، وأما مدة نداءات الحيتان الزرقاء فتتراوح ما بين عشر ثوان وثلاثين ثانية، وقد سُجلت أصوات لحيتان زرقاء قبالة سواحل سريلانكا، تتكون من أربع نوتات موسيقية، مدة الواحدة منها تساوي دقيقتين تقريبًا، وهي مشابهة بذلك لأصوات الحيتان السنامية المعروفة، وبما أن هذه الظاهرة لم تشاهد عند أي مجموعة أخرى من الحيتان الزرقاء؛ فإن الباحثين يعتقدون أنها قد تكون فريدة عند سلالة الحيتان القزمة فقط.

6 احتمالات

وترى الدراسة أن السبب الحقيقي وراء إصدار الحيتان الزرقاء للأصوات غير معروف، وقد أشارت دراسة أجريت عام 1995 إلى أن الأسباب المحتملة لذلك ستة، وهي: "المحافظة على المسافة بين الأفراد، والتمييز بين الأنواع المختلفة وبين الأفراد، ونقل المعلومات السياقية مثل التغذية والتنبيه والتودد، والمحافظة على التنظيم الاجتماعي مثل نداءات الاتصال بين الإناث والذكور، وتحديد مواقع المعالم الطبوغرافية، وتحديد مواقع الفرائس".

البحر الأبيض الحوت الأزرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد المقاطع المتداولة.. 6 احتمالات لأصوات "المتوسط" المفزعة.. "نوتات القزم"!
سبق

تداول مغردون، العديد من مقاطع الفيديو بخصوص الأصوات الغريبة الصادرة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط؛ حيث يعتقد البعض أنها تعود للحوت الأزرق أحد أكبر الحيوانات المعروفة على الإطلاق.

ويُعد الحوت الأزرق حيوانًا ثدييًّا بحريًّا ينتمي إلى "تحت رتبة الحيتان البالينية"، ويصل طوله إلى 30 مترًا (98 قدمًا) ووزنه 170 طنًّا أو أكثر.

3 سلالات والغذاء

جسم الحوت الأزرق طويل ونحيل، وهو ملون بعدة ألوان متدرجة؛ فهو رمادي مزرق عند الظهر، وأفتح لونًا في الجانب السفلي، وللحوت الأزرق ثلاث سلالات مختلفة على الأقل، ويعيش في شمال المحيط الأطلسي وشمال المحيط الهادئ، ويعيش في المحيط المتجمد الجنوبي، والحوت الأزرق القزم، ويعيش في المحيط الهندي وجنوب المحيط الهادئ، وأما "إينديكا" الذي يعيش في المحيط الهندي؛ فيُحتمل أن يكون سلالة أخرى لهذا النوع، ويتألف غذاء الحيتان الزرقاء كغيرها من الحيتان البالينية بشكل حصري تقريبًا من القشريات الصغيرة المعروفة باسم الإيفوزيات.

قصة الانقراض

وكانت الحيتان الزرقاء وفيرة في كل محيطات الأرض تقريبًا حتى بداية القرن العشرين؛ إذ كان صيادو الحيتان يصيدونها لأكثر من قرن من الزمن؛ حتى صارت على وشك الانقراض؛ ولكن المجتمع الدولي قام بحمايتها سنة 1966؛ مما أدى إلى تحسن أوضاعها، وقد قدّر تقرير صدر عام 2002 عدد الحيتان الزرقاء بما يقارب 5.000 إلى 12.000 حوت أزرق في جميع أنحاء العالم، وتوجد في خمس مجموعات على الأقل، وأشار تقرير حديث أُجري على سلالة الحيتان القزمة، إلى أن ذلك التقدير قد يكون أقل من الواقع.

قوة الأصوات

ووفقًا للموقع العالمي "ويكيبيديا"؛ فقد أشارت دراسة أجريت عام 1971، إلى أن شدة الأصوات التي تُصدرها الحيتان الزرقاء تتراوح ما بين 155 و188 ديسيبل عندما تقاس على ضغط يساوي "مايكروباسكال" واحد على متر واحد.

"نوتات القزم"!

وتصدر جميع مجموعات الحيتان الزرقاء أصواتًا تتراوح تردداتها الأساسية ما بين 10 و40 هرتز، مع العلم أن تردد أدنى صوت يمكن للإنسان أن يسمعه هو 20 هرتز، وأما مدة نداءات الحيتان الزرقاء فتتراوح ما بين عشر ثوان وثلاثين ثانية، وقد سُجلت أصوات لحيتان زرقاء قبالة سواحل سريلانكا، تتكون من أربع نوتات موسيقية، مدة الواحدة منها تساوي دقيقتين تقريبًا، وهي مشابهة بذلك لأصوات الحيتان السنامية المعروفة، وبما أن هذه الظاهرة لم تشاهد عند أي مجموعة أخرى من الحيتان الزرقاء؛ فإن الباحثين يعتقدون أنها قد تكون فريدة عند سلالة الحيتان القزمة فقط.

6 احتمالات

وترى الدراسة أن السبب الحقيقي وراء إصدار الحيتان الزرقاء للأصوات غير معروف، وقد أشارت دراسة أجريت عام 1995 إلى أن الأسباب المحتملة لذلك ستة، وهي: "المحافظة على المسافة بين الأفراد، والتمييز بين الأنواع المختلفة وبين الأفراد، ونقل المعلومات السياقية مثل التغذية والتنبيه والتودد، والمحافظة على التنظيم الاجتماعي مثل نداءات الاتصال بين الإناث والذكور، وتحديد مواقع المعالم الطبوغرافية، وتحديد مواقع الفرائس".

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
11:48 AM

بعد المقاطع المتداولة.. 6 احتمالات لأصوات "المتوسط" المفزعة.. "نوتات القزم"!

يظل الاعتقاد الغالب أنها تعود لأكبر الحيوانات المعروفة على الإطلاق ودراسة تفصل

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محمد حضاض - جدة
1
3,512

تداول مغردون، العديد من مقاطع الفيديو بخصوص الأصوات الغريبة الصادرة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط؛ حيث يعتقد البعض أنها تعود للحوت الأزرق أحد أكبر الحيوانات المعروفة على الإطلاق.

ويُعد الحوت الأزرق حيوانًا ثدييًّا بحريًّا ينتمي إلى "تحت رتبة الحيتان البالينية"، ويصل طوله إلى 30 مترًا (98 قدمًا) ووزنه 170 طنًّا أو أكثر.

3 سلالات والغذاء

جسم الحوت الأزرق طويل ونحيل، وهو ملون بعدة ألوان متدرجة؛ فهو رمادي مزرق عند الظهر، وأفتح لونًا في الجانب السفلي، وللحوت الأزرق ثلاث سلالات مختلفة على الأقل، ويعيش في شمال المحيط الأطلسي وشمال المحيط الهادئ، ويعيش في المحيط المتجمد الجنوبي، والحوت الأزرق القزم، ويعيش في المحيط الهندي وجنوب المحيط الهادئ، وأما "إينديكا" الذي يعيش في المحيط الهندي؛ فيُحتمل أن يكون سلالة أخرى لهذا النوع، ويتألف غذاء الحيتان الزرقاء كغيرها من الحيتان البالينية بشكل حصري تقريبًا من القشريات الصغيرة المعروفة باسم الإيفوزيات.

قصة الانقراض

وكانت الحيتان الزرقاء وفيرة في كل محيطات الأرض تقريبًا حتى بداية القرن العشرين؛ إذ كان صيادو الحيتان يصيدونها لأكثر من قرن من الزمن؛ حتى صارت على وشك الانقراض؛ ولكن المجتمع الدولي قام بحمايتها سنة 1966؛ مما أدى إلى تحسن أوضاعها، وقد قدّر تقرير صدر عام 2002 عدد الحيتان الزرقاء بما يقارب 5.000 إلى 12.000 حوت أزرق في جميع أنحاء العالم، وتوجد في خمس مجموعات على الأقل، وأشار تقرير حديث أُجري على سلالة الحيتان القزمة، إلى أن ذلك التقدير قد يكون أقل من الواقع.

قوة الأصوات

ووفقًا للموقع العالمي "ويكيبيديا"؛ فقد أشارت دراسة أجريت عام 1971، إلى أن شدة الأصوات التي تُصدرها الحيتان الزرقاء تتراوح ما بين 155 و188 ديسيبل عندما تقاس على ضغط يساوي "مايكروباسكال" واحد على متر واحد.

"نوتات القزم"!

وتصدر جميع مجموعات الحيتان الزرقاء أصواتًا تتراوح تردداتها الأساسية ما بين 10 و40 هرتز، مع العلم أن تردد أدنى صوت يمكن للإنسان أن يسمعه هو 20 هرتز، وأما مدة نداءات الحيتان الزرقاء فتتراوح ما بين عشر ثوان وثلاثين ثانية، وقد سُجلت أصوات لحيتان زرقاء قبالة سواحل سريلانكا، تتكون من أربع نوتات موسيقية، مدة الواحدة منها تساوي دقيقتين تقريبًا، وهي مشابهة بذلك لأصوات الحيتان السنامية المعروفة، وبما أن هذه الظاهرة لم تشاهد عند أي مجموعة أخرى من الحيتان الزرقاء؛ فإن الباحثين يعتقدون أنها قد تكون فريدة عند سلالة الحيتان القزمة فقط.

6 احتمالات

وترى الدراسة أن السبب الحقيقي وراء إصدار الحيتان الزرقاء للأصوات غير معروف، وقد أشارت دراسة أجريت عام 1995 إلى أن الأسباب المحتملة لذلك ستة، وهي: "المحافظة على المسافة بين الأفراد، والتمييز بين الأنواع المختلفة وبين الأفراد، ونقل المعلومات السياقية مثل التغذية والتنبيه والتودد، والمحافظة على التنظيم الاجتماعي مثل نداءات الاتصال بين الإناث والذكور، وتحديد مواقع المعالم الطبوغرافية، وتحديد مواقع الفرائس".

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