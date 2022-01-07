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"فلكية جدة": عطارد يزيّن السماء اليوم الجمعة.. ورؤيته ممكنة

"أبو زاهرة" ينصح بعدم تفويت فرصة مشاهدة "الكوكب المراوغ"

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب عطارد سيصل اليوم الجمعة 07 يناير 2022 إلى استطالته العظمى الشرقية بزاوية تبلغ 17 درجة من الشمس، كما ستكون الأمسيات في غضون أسبوع تقريبًا من هذه الليلة هي أفضل الفرص لمشاهدة الكوكب بالعين المجردة الذي يبلغ لمعانه (−0.6) باتجاه الأفق الجنوبي الغربي بسماء الوطن العربي.

وقال "أبو زاهرة": عطارد سيبدأ بالظهور مع انتقال السماء نحو الظلمة وسيبقى الكوكب فوق الأفق نحو ساعة واحدة فقط و22 دقيقة، وسيكون في حالة اصطفاف على قبة السماء بالنسبة للراصد مع كوكبَي زحل والمشتري، إضافة إلى القمر.

وأضاف: غالباً ما يُطلق على عطارد "الكوكب المراوغ" فأغلبنا شاهد كواكب الزهرة والمريخ والمشتري وهي تلمع في السماء، لكن ليس كوكب عطارد، على الرغم من صغر حجم الكوكب إلا أنه ساطع جداً ليرصد بالعين المجردة ولكننا في الغالب لا نراه.

وأردف: مدار عطارد داخلي بالنسبة للأرض وقريب بدرجة كافية من الشمس بحيث لا يبتعد أبدًا عنها كما يرصد من كوكبنا، ففي معظم الليالي ، يشرق عطارد أو يغرب بالقرب من الشمس لدرجة أنه من المستحيل رؤيته باستثناء الأوقات القريبة من أقصى استطالة، الزاوية بين الكوكب والشمس في السماء.

وتابع: هناك نوعان من الاستطالات الشرقية والغربية، فعندما يكون عطارد شرق الشمس تكون استطالة شرقية مسائية، وعندما يكون على الجانب الغربي للشمس تكون استطالة غربية صباحية.

وقال "أبو زاهرة": أقصى زاوية استطالة لعطارد تتراوح بين 18 درجة و28 درجة شرق أو غرب الشمس ويرجع سبب هذا الاختلاف لأن مدار عطارد حول الشمس ليس دائريًا تمامًا.

وأضاف: يمكن البدء بالبحث عن الكوكب بعد غروب الشمس ويجب عدم الانتظار طويلاً، لأن عطارد سيكون منخفضاً وسيغرب بعد فترة ليست طويلة ويفضل استخدام المنظار، وباستخدام التلسكوب يمكن رؤية أطوار عطارد التي تشبه أطوار القمر.

واختتم بالقول: حاول ألا تفوت فرصة رؤية عطارد هذا الشهر، فإذا فاتتك فستتاح الفرصة مرة أخرى خلال أقصى استطالة غربية صباحية للكوكب قبل شروق الشمس منتصف فبراير القادم .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": عطارد يزيّن السماء اليوم الجمعة.. ورؤيته ممكنة
سبق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب عطارد سيصل اليوم الجمعة 07 يناير 2022 إلى استطالته العظمى الشرقية بزاوية تبلغ 17 درجة من الشمس، كما ستكون الأمسيات في غضون أسبوع تقريبًا من هذه الليلة هي أفضل الفرص لمشاهدة الكوكب بالعين المجردة الذي يبلغ لمعانه (−0.6) باتجاه الأفق الجنوبي الغربي بسماء الوطن العربي.

وقال "أبو زاهرة": عطارد سيبدأ بالظهور مع انتقال السماء نحو الظلمة وسيبقى الكوكب فوق الأفق نحو ساعة واحدة فقط و22 دقيقة، وسيكون في حالة اصطفاف على قبة السماء بالنسبة للراصد مع كوكبَي زحل والمشتري، إضافة إلى القمر.

وأضاف: غالباً ما يُطلق على عطارد "الكوكب المراوغ" فأغلبنا شاهد كواكب الزهرة والمريخ والمشتري وهي تلمع في السماء، لكن ليس كوكب عطارد، على الرغم من صغر حجم الكوكب إلا أنه ساطع جداً ليرصد بالعين المجردة ولكننا في الغالب لا نراه.

وأردف: مدار عطارد داخلي بالنسبة للأرض وقريب بدرجة كافية من الشمس بحيث لا يبتعد أبدًا عنها كما يرصد من كوكبنا، ففي معظم الليالي ، يشرق عطارد أو يغرب بالقرب من الشمس لدرجة أنه من المستحيل رؤيته باستثناء الأوقات القريبة من أقصى استطالة، الزاوية بين الكوكب والشمس في السماء.

وتابع: هناك نوعان من الاستطالات الشرقية والغربية، فعندما يكون عطارد شرق الشمس تكون استطالة شرقية مسائية، وعندما يكون على الجانب الغربي للشمس تكون استطالة غربية صباحية.

وقال "أبو زاهرة": أقصى زاوية استطالة لعطارد تتراوح بين 18 درجة و28 درجة شرق أو غرب الشمس ويرجع سبب هذا الاختلاف لأن مدار عطارد حول الشمس ليس دائريًا تمامًا.

وأضاف: يمكن البدء بالبحث عن الكوكب بعد غروب الشمس ويجب عدم الانتظار طويلاً، لأن عطارد سيكون منخفضاً وسيغرب بعد فترة ليست طويلة ويفضل استخدام المنظار، وباستخدام التلسكوب يمكن رؤية أطوار عطارد التي تشبه أطوار القمر.

واختتم بالقول: حاول ألا تفوت فرصة رؤية عطارد هذا الشهر، فإذا فاتتك فستتاح الفرصة مرة أخرى خلال أقصى استطالة غربية صباحية للكوكب قبل شروق الشمس منتصف فبراير القادم .

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
02:14 PM

"فلكية جدة": عطارد يزيّن السماء اليوم الجمعة.. ورؤيته ممكنة

"أبو زاهرة" ينصح بعدم تفويت فرصة مشاهدة "الكوكب المراوغ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب عطارد سيصل اليوم الجمعة 07 يناير 2022 إلى استطالته العظمى الشرقية بزاوية تبلغ 17 درجة من الشمس، كما ستكون الأمسيات في غضون أسبوع تقريبًا من هذه الليلة هي أفضل الفرص لمشاهدة الكوكب بالعين المجردة الذي يبلغ لمعانه (−0.6) باتجاه الأفق الجنوبي الغربي بسماء الوطن العربي.

وقال "أبو زاهرة": عطارد سيبدأ بالظهور مع انتقال السماء نحو الظلمة وسيبقى الكوكب فوق الأفق نحو ساعة واحدة فقط و22 دقيقة، وسيكون في حالة اصطفاف على قبة السماء بالنسبة للراصد مع كوكبَي زحل والمشتري، إضافة إلى القمر.

وأضاف: غالباً ما يُطلق على عطارد "الكوكب المراوغ" فأغلبنا شاهد كواكب الزهرة والمريخ والمشتري وهي تلمع في السماء، لكن ليس كوكب عطارد، على الرغم من صغر حجم الكوكب إلا أنه ساطع جداً ليرصد بالعين المجردة ولكننا في الغالب لا نراه.

وأردف: مدار عطارد داخلي بالنسبة للأرض وقريب بدرجة كافية من الشمس بحيث لا يبتعد أبدًا عنها كما يرصد من كوكبنا، ففي معظم الليالي ، يشرق عطارد أو يغرب بالقرب من الشمس لدرجة أنه من المستحيل رؤيته باستثناء الأوقات القريبة من أقصى استطالة، الزاوية بين الكوكب والشمس في السماء.

وتابع: هناك نوعان من الاستطالات الشرقية والغربية، فعندما يكون عطارد شرق الشمس تكون استطالة شرقية مسائية، وعندما يكون على الجانب الغربي للشمس تكون استطالة غربية صباحية.

وقال "أبو زاهرة": أقصى زاوية استطالة لعطارد تتراوح بين 18 درجة و28 درجة شرق أو غرب الشمس ويرجع سبب هذا الاختلاف لأن مدار عطارد حول الشمس ليس دائريًا تمامًا.

وأضاف: يمكن البدء بالبحث عن الكوكب بعد غروب الشمس ويجب عدم الانتظار طويلاً، لأن عطارد سيكون منخفضاً وسيغرب بعد فترة ليست طويلة ويفضل استخدام المنظار، وباستخدام التلسكوب يمكن رؤية أطوار عطارد التي تشبه أطوار القمر.

واختتم بالقول: حاول ألا تفوت فرصة رؤية عطارد هذا الشهر، فإذا فاتتك فستتاح الفرصة مرة أخرى خلال أقصى استطالة غربية صباحية للكوكب قبل شروق الشمس منتصف فبراير القادم .

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