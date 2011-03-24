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خبراء من منظمة الزراعة بالأمم المتحدة يقفون على مزارع المواشي بجازان

أكدوا أن معايير التربية فيها لا تقل عن معايير تربية المواشي العالمية

بتنسيق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان زار اليوم وفد خبراء منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (FAO) المنطقة.

وقام فريق الخبراء بزيارة عددٍ من المزارع ومنها مزارع وحظائر مؤسسة مواشي في محافظة أبوعريش والتي تستوعب أكثر من 20 ألف رأس من المواشي، واستمع الخبراء إلى شرح مفصل من رجل الأعمال ومربي المواشي منصور حسن المالكي الذي أكد أنه تم خلال الـ 90 يومًا الماضية استيراد 80 ألف رأس من الأنعام من مختلف قارات العالم عبر ميناء منطقة جازان وتم استيرادها بأعلى المعايير العالمية لاستيراد المواشي الحية.

كما اطلع الفريق على طرق وأساليب لتحصين الحيوانات ورعايتها وجودة الأعلاف المقدمة للمواشي. وأشاد فريق الـ FAO بجودة عمليات تربية وتسمين المواشي في الحظائر التي تم الوقوف عليها في محافظة أبوعريش وأنها لا تقل معايير التربية فيها عن معايير تربية المواشي العالمية.

وفي نهاية جولة فريق الخبراء الأممي، اجتمع بعددٍ من مربي المواشي في محافظات المنطقة واستمع إلى أهم المعوقات التي تواجههم.

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خبراء من منظمة الزراعة بالأمم المتحدة يقفون على مزارع المواشي بجازان
سبق

بتنسيق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان زار اليوم وفد خبراء منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (FAO) المنطقة.

وقام فريق الخبراء بزيارة عددٍ من المزارع ومنها مزارع وحظائر مؤسسة مواشي في محافظة أبوعريش والتي تستوعب أكثر من 20 ألف رأس من المواشي، واستمع الخبراء إلى شرح مفصل من رجل الأعمال ومربي المواشي منصور حسن المالكي الذي أكد أنه تم خلال الـ 90 يومًا الماضية استيراد 80 ألف رأس من الأنعام من مختلف قارات العالم عبر ميناء منطقة جازان وتم استيرادها بأعلى المعايير العالمية لاستيراد المواشي الحية.

كما اطلع الفريق على طرق وأساليب لتحصين الحيوانات ورعايتها وجودة الأعلاف المقدمة للمواشي. وأشاد فريق الـ FAO بجودة عمليات تربية وتسمين المواشي في الحظائر التي تم الوقوف عليها في محافظة أبوعريش وأنها لا تقل معايير التربية فيها عن معايير تربية المواشي العالمية.

وفي نهاية جولة فريق الخبراء الأممي، اجتمع بعددٍ من مربي المواشي في محافظات المنطقة واستمع إلى أهم المعوقات التي تواجههم.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
10:56 PM

خبراء من منظمة الزراعة بالأمم المتحدة يقفون على مزارع المواشي بجازان

أكدوا أن معايير التربية فيها لا تقل عن معايير تربية المواشي العالمية

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قاسم الخبراني - جازان
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بتنسيق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان زار اليوم وفد خبراء منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (FAO) المنطقة.

وقام فريق الخبراء بزيارة عددٍ من المزارع ومنها مزارع وحظائر مؤسسة مواشي في محافظة أبوعريش والتي تستوعب أكثر من 20 ألف رأس من المواشي، واستمع الخبراء إلى شرح مفصل من رجل الأعمال ومربي المواشي منصور حسن المالكي الذي أكد أنه تم خلال الـ 90 يومًا الماضية استيراد 80 ألف رأس من الأنعام من مختلف قارات العالم عبر ميناء منطقة جازان وتم استيرادها بأعلى المعايير العالمية لاستيراد المواشي الحية.

كما اطلع الفريق على طرق وأساليب لتحصين الحيوانات ورعايتها وجودة الأعلاف المقدمة للمواشي. وأشاد فريق الـ FAO بجودة عمليات تربية وتسمين المواشي في الحظائر التي تم الوقوف عليها في محافظة أبوعريش وأنها لا تقل معايير التربية فيها عن معايير تربية المواشي العالمية.

وفي نهاية جولة فريق الخبراء الأممي، اجتمع بعددٍ من مربي المواشي في محافظات المنطقة واستمع إلى أهم المعوقات التي تواجههم.

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