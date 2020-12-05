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تعرّف على سعر اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا

حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح مجانية وطواعية

كشفت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، سعر بيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا طبقاً لوكالة "تاس".
وقال نائب وزير الصحة، أليكسي كوزنيتسوف، للصحفيين، إن سقف سعر البيع للقاح، الذي صممه مركز "غاماليا" العلمي الطبي الروسي، (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم تم تسجيله بشكل رسمي) سيشكل 1942 روبلاً (26,15 دولار أمريكي) مقابل مكوني اللقاح الاثنين.
وأكد المسؤول أن حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح المذكور ستكون مجانية وطواعية حصرًا.

وزارة الصحة الروسية لقاح سبوتنيك V

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تعرّف على سعر اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا
سبق

كشفت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، سعر بيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا طبقاً لوكالة "تاس".
وقال نائب وزير الصحة، أليكسي كوزنيتسوف، للصحفيين، إن سقف سعر البيع للقاح، الذي صممه مركز "غاماليا" العلمي الطبي الروسي، (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم تم تسجيله بشكل رسمي) سيشكل 1942 روبلاً (26,15 دولار أمريكي) مقابل مكوني اللقاح الاثنين.
وأكد المسؤول أن حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح المذكور ستكون مجانية وطواعية حصرًا.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
06:02 PM

تعرّف على سعر اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا

حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح مجانية وطواعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,721

كشفت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، سعر بيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا طبقاً لوكالة "تاس".
وقال نائب وزير الصحة، أليكسي كوزنيتسوف، للصحفيين، إن سقف سعر البيع للقاح، الذي صممه مركز "غاماليا" العلمي الطبي الروسي، (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم تم تسجيله بشكل رسمي) سيشكل 1942 روبلاً (26,15 دولار أمريكي) مقابل مكوني اللقاح الاثنين.
وأكد المسؤول أن حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح المذكور ستكون مجانية وطواعية حصرًا.

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