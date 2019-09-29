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شاهد.. "طيران الأمن" يشارك في مكافحة حريق محطة القطار وينقذ عددًا من الأشخاص

شاركت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، في عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمحافظة جدة اليوم.

ونجحت طائرات الأمن خلال مهامها بإنقاذ عدد من الأشخاص، والتي جاءت إضافة لمهام الطائرات في مساندة فرق الدفاع المدني في عمليات مكافحة الحريق.

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شاهد.. "طيران الأمن" يشارك في مكافحة حريق محطة القطار وينقذ عددًا من الأشخاص
سبق

شاركت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، في عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمحافظة جدة اليوم.

ونجحت طائرات الأمن خلال مهامها بإنقاذ عدد من الأشخاص، والتي جاءت إضافة لمهام الطائرات في مساندة فرق الدفاع المدني في عمليات مكافحة الحريق.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
06:20 PM

شاهد.. "طيران الأمن" يشارك في مكافحة حريق محطة القطار وينقذ عددًا من الأشخاص

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
14,518

شاركت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، في عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بمحافظة جدة اليوم.

ونجحت طائرات الأمن خلال مهامها بإنقاذ عدد من الأشخاص، والتي جاءت إضافة لمهام الطائرات في مساندة فرق الدفاع المدني في عمليات مكافحة الحريق.

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