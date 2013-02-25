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اضمن حقك.. تنبيه لـ"المواصفات" عن ملصق المعايرة القانونية بمضخات الوقود

الهيئة: يسهم في التأكد من دقة القراءات.. يجب على الملاك التسجيل في "تقييس"

قالت هيئة المواصفات السعودية: إن البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة يتحقق من أدوات القياس القانونية لضمان صحة الكميات المباعة، لافتاً إلى أنه يجب على الملاك ومستخدمي مضخات الوقود التسجيل في مبادرة تقييس.

ولفتت الهيئة إلى أن متطلبات التسجيل في مبادرة تقييس هي تسجيل اسم المنشأة ونشاطها والسجل التجاري وموقعها الجغرافي، ويتأكد البرنامج عبر إجراء التحقيق الميداني من صحة قراءة مضخات الوقود.

وفي تغريدة لها على حسابها بـ"تويتر" أفادت الهيئة بأن الماكينات التي تظهر عليها العلامة الخضراء تعني أن نتائج التحقيق مقبولة في حين تشير العلامة الحمراء لرفض التحقق.

ونبّهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى أن وجود ملصق المعايرة القانونية على مضخات الوقود، يضمن الحقوق، موضحة أن هذا الملصق يساهم في التأكد من دقة وصحة قراءات المضخات.

يأتي ذلك في إطار مبادرة البرنامج الوطني للمعايرة القانونية "تقييس" الذي يسعى إلى مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات القياسية السعودية لضمان صحة الكميات المباعة في المبادلات التجارية من خلال إجراء اختبارات التحقق.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اضمن حقك.. تنبيه لـ"المواصفات" عن ملصق المعايرة القانونية بمضخات الوقود
سبق

قالت هيئة المواصفات السعودية: إن البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة يتحقق من أدوات القياس القانونية لضمان صحة الكميات المباعة، لافتاً إلى أنه يجب على الملاك ومستخدمي مضخات الوقود التسجيل في مبادرة تقييس.

ولفتت الهيئة إلى أن متطلبات التسجيل في مبادرة تقييس هي تسجيل اسم المنشأة ونشاطها والسجل التجاري وموقعها الجغرافي، ويتأكد البرنامج عبر إجراء التحقيق الميداني من صحة قراءة مضخات الوقود.

وفي تغريدة لها على حسابها بـ"تويتر" أفادت الهيئة بأن الماكينات التي تظهر عليها العلامة الخضراء تعني أن نتائج التحقيق مقبولة في حين تشير العلامة الحمراء لرفض التحقق.

ونبّهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى أن وجود ملصق المعايرة القانونية على مضخات الوقود، يضمن الحقوق، موضحة أن هذا الملصق يساهم في التأكد من دقة وصحة قراءات المضخات.

يأتي ذلك في إطار مبادرة البرنامج الوطني للمعايرة القانونية "تقييس" الذي يسعى إلى مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات القياسية السعودية لضمان صحة الكميات المباعة في المبادلات التجارية من خلال إجراء اختبارات التحقق.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
02:39 PM

اضمن حقك.. تنبيه لـ"المواصفات" عن ملصق المعايرة القانونية بمضخات الوقود

الهيئة: يسهم في التأكد من دقة القراءات.. يجب على الملاك التسجيل في "تقييس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة المواصفات السعودية: إن البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة يتحقق من أدوات القياس القانونية لضمان صحة الكميات المباعة، لافتاً إلى أنه يجب على الملاك ومستخدمي مضخات الوقود التسجيل في مبادرة تقييس.

ولفتت الهيئة إلى أن متطلبات التسجيل في مبادرة تقييس هي تسجيل اسم المنشأة ونشاطها والسجل التجاري وموقعها الجغرافي، ويتأكد البرنامج عبر إجراء التحقيق الميداني من صحة قراءة مضخات الوقود.

وفي تغريدة لها على حسابها بـ"تويتر" أفادت الهيئة بأن الماكينات التي تظهر عليها العلامة الخضراء تعني أن نتائج التحقيق مقبولة في حين تشير العلامة الحمراء لرفض التحقق.

ونبّهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى أن وجود ملصق المعايرة القانونية على مضخات الوقود، يضمن الحقوق، موضحة أن هذا الملصق يساهم في التأكد من دقة وصحة قراءات المضخات.

يأتي ذلك في إطار مبادرة البرنامج الوطني للمعايرة القانونية "تقييس" الذي يسعى إلى مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات القياسية السعودية لضمان صحة الكميات المباعة في المبادلات التجارية من خلال إجراء اختبارات التحقق.

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