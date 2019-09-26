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"تقويم التعليم" تمنح "الاعتماد المؤسسي" لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

"العامودي" معربًا عن سعادته: التتويج يُحسب لحكومتنا الرشيدة.. وسيكون حافزًا لنا

حصلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة على شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وجاءت ضمن 18 منشأة تدريبية حصلت على الاعتماد المؤسسي. وبلغ عدد المنشآت التدريبية التي شاركت في عملية الاعتماد المؤسسي "13" منشأة تدريبية، حصلت جميعها على الاعتماد، تنوعت بين كليات للبنين والبنات ومعاهد صناعية، إضافة إلى اعتماد خمسة من معاهد الشراكات الاستراتيجية.

وعبَّر عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، المهندس فهد بن عبود العامودي، عن سعادته بهذه المناسبة السعيدة التي تُوّجت فيها كلية الاتصالات والإلكترونيات بهذا الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهي إحدى الوحدات التدريبية بمحافظة جدة.

وأكد أن هذا التتويج يُجسِّد اهتمام حكومتنا الرشيدة ممثلة في المسؤولين بالمؤسسة، وعلى رأسهم المحافظ الدكتور أحمد الفهيد. مضيفًا بأن حصول كلية الاتصالات والإلكترونيات على شهادة الاعتماد المؤسسي سيكون حافزًا لباقي الوحدات التدريبية بالمنطقة للحصول على هذه الشهادة المتميزة.

كما قدم "العامودي" وافر الشكر والتقدير لرئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة، مبينًا أن الاعتماد المؤسسي سيساهم في تعزيز جودة التدريب في المنشآت التدريبية كافة، وذلك بتطبيق معايير الاعتماد، بما يعزز كفاءة التدريب، والرقي بمخرجاته للمنافسة في سوق العمل وفق رؤية السعودية الطموحة 2030.

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"تقويم التعليم" تمنح "الاعتماد المؤسسي" لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة
سبق

حصلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة على شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وجاءت ضمن 18 منشأة تدريبية حصلت على الاعتماد المؤسسي. وبلغ عدد المنشآت التدريبية التي شاركت في عملية الاعتماد المؤسسي "13" منشأة تدريبية، حصلت جميعها على الاعتماد، تنوعت بين كليات للبنين والبنات ومعاهد صناعية، إضافة إلى اعتماد خمسة من معاهد الشراكات الاستراتيجية.

وعبَّر عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، المهندس فهد بن عبود العامودي، عن سعادته بهذه المناسبة السعيدة التي تُوّجت فيها كلية الاتصالات والإلكترونيات بهذا الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهي إحدى الوحدات التدريبية بمحافظة جدة.

وأكد أن هذا التتويج يُجسِّد اهتمام حكومتنا الرشيدة ممثلة في المسؤولين بالمؤسسة، وعلى رأسهم المحافظ الدكتور أحمد الفهيد. مضيفًا بأن حصول كلية الاتصالات والإلكترونيات على شهادة الاعتماد المؤسسي سيكون حافزًا لباقي الوحدات التدريبية بالمنطقة للحصول على هذه الشهادة المتميزة.

كما قدم "العامودي" وافر الشكر والتقدير لرئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة، مبينًا أن الاعتماد المؤسسي سيساهم في تعزيز جودة التدريب في المنشآت التدريبية كافة، وذلك بتطبيق معايير الاعتماد، بما يعزز كفاءة التدريب، والرقي بمخرجاته للمنافسة في سوق العمل وفق رؤية السعودية الطموحة 2030.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
12:29 AM

"تقويم التعليم" تمنح "الاعتماد المؤسسي" لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

"العامودي" معربًا عن سعادته: التتويج يُحسب لحكومتنا الرشيدة.. وسيكون حافزًا لنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حصلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة على شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وجاءت ضمن 18 منشأة تدريبية حصلت على الاعتماد المؤسسي. وبلغ عدد المنشآت التدريبية التي شاركت في عملية الاعتماد المؤسسي "13" منشأة تدريبية، حصلت جميعها على الاعتماد، تنوعت بين كليات للبنين والبنات ومعاهد صناعية، إضافة إلى اعتماد خمسة من معاهد الشراكات الاستراتيجية.

وعبَّر عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، المهندس فهد بن عبود العامودي، عن سعادته بهذه المناسبة السعيدة التي تُوّجت فيها كلية الاتصالات والإلكترونيات بهذا الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهي إحدى الوحدات التدريبية بمحافظة جدة.

وأكد أن هذا التتويج يُجسِّد اهتمام حكومتنا الرشيدة ممثلة في المسؤولين بالمؤسسة، وعلى رأسهم المحافظ الدكتور أحمد الفهيد. مضيفًا بأن حصول كلية الاتصالات والإلكترونيات على شهادة الاعتماد المؤسسي سيكون حافزًا لباقي الوحدات التدريبية بالمنطقة للحصول على هذه الشهادة المتميزة.

كما قدم "العامودي" وافر الشكر والتقدير لرئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة، مبينًا أن الاعتماد المؤسسي سيساهم في تعزيز جودة التدريب في المنشآت التدريبية كافة، وذلك بتطبيق معايير الاعتماد، بما يعزز كفاءة التدريب، والرقي بمخرجاته للمنافسة في سوق العمل وفق رؤية السعودية الطموحة 2030.

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