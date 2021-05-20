اعتراض وتدمير "درون مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #جازان
"التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #جازان.
وأكد #التحالف استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وقال: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.
اعتراض وتدمير "درون مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #جازان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-05-20
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #جازان.
وأكد #التحالف استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وقال: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.
20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
11:55 AM
اعتراض وتدمير "درون مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #جازان
"التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #جازان.
وأكد #التحالف استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وقال: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.