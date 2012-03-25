أتربة ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض وهذه المحافظات

حالة نشطة بدأت في التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السادسة من مساء اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، أن الحالة بدأت التاسعة صباحًا، وتتواصل إلى السادسة من مساء الخميس، وتشمل: (العاصمة الرياض، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدوادمي، والرين، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، ورماح).