أتربة ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض وهذه المحافظات
حالة نشطة بدأت في التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السادسة من مساء اليوم
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضح المركز، أن الحالة بدأت التاسعة صباحًا، وتتواصل إلى السادسة من مساء الخميس، وتشمل: (العاصمة الرياض، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدوادمي، والرين، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، ورماح).
رياح مثيرة للأتربة
الأرصاد
حالة الطقس
أتربة ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض وهذه المحافظات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-25
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضح المركز، أن الحالة بدأت التاسعة صباحًا، وتتواصل إلى السادسة من مساء الخميس، وتشمل: (العاصمة الرياض، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدوادمي، والرين، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، ورماح).
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
09:56 AM
أتربة ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" للرياض وهذه المحافظات
حالة نشطة بدأت في التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السادسة من مساء اليوم
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضح المركز، أن الحالة بدأت التاسعة صباحًا، وتتواصل إلى السادسة من مساء الخميس، وتشمل: (العاصمة الرياض، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدوادمي، والرين، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، ورماح).