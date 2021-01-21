النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

لوحةٌ على طريق المُستقبل، تقول لك: أوْقِفْ!! فما أحوجنا اليوم لإحياء سُنَّة الوقف!!

من أرقى مراتب الحِكْمة تحويل النافِع إلى أعظم.. نفعًا، فكُنْ حكيمًا وأوقِفْ!!

انتبه!! من النهايات المقطوعة، فما أجمل الأوقات في الأوقاف.. إنَّها لا تنقطع.

والوقف طريق لزيادة الحسنات، وتكثير الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة.

وحينما تحبس الأصل؛ لتُسبِّل المنفعة، فذاك هو الوقف.

واعلم.. أنَّ الوقف في الإسلام من أعظم القُربات، التي يتقرَّب بها المُسلم إلى الله.

أشْعِلْ شُمُوع الخير في المجتمع بالأوقاف، وكُنْ شامخًا بوضع بصمتك في وقف خيري؛ فالشامخون فوق القِمم، واستعد للرحيل، واغتنم الحياة، واجعل في حياتك مغنمًا لآخرتك، وأوقِدْ مصابيح الخير في المجتمع، بنشر ثقافة الأوقاف، واخلقْ صورًا ذِهنيَّة للمجتمعات، ترسمها أعمالهم وأخلاقهم وأوقافهم.

الأوقاف خيرها كالريح المُرسلة؛ ينتفع بها جميع المخلوقات؛ فالوقف كالنخلة، عطاؤهُ دائم، وهو جِسْر للسعادة، بل لبنة تبني اقتصاد المجتمع، وتجعلهُ متينًا.

مثل هذهِ الأوقاف تزيد الوعي، تنشر الثقافة، ويُساهم الكثير من الناس فيه.. فتعليم الناس خير الأوقاف يحتاج لمهارات الحُب والتواصل. وتجعل المجتمع سعيدًا ومُستقرًّا؛ فهي تُحلِّق بالمُجتمعات إلى حيث تسكن الصقور.

ابتكر المسلمون الأوائل فن العمارة في تسبيل الماء. ولن تنهض الأمة إلَّا بأوقافها. ولنا في عهد الرسول الكريم –صلى الله عليه وسلم- الكثير من صور البذل والعطاء، وكثير من الصور الوقفيَّة من الصحابة والتابعين.. إنَّنا نتعلَّم منهم فن صِناعة الأوقاف. وهذا ما نحتاج إليه اليوم من إدارة للأموال الوقفيَّة، بأقل تكلفة ممكنة.

كم من مُسلم لا ينام الليل من الديون وغيرها من صُروف الحياة.. فالوقف من أهم دعامات القضاء على المُشكلات المالية والصحيَّة والاجتماعيَّة لأي أمة.

يجب أنْ نُحقِّق المواءمة بين المعايير الربحيَّة والتنموية، وتنمية الأوقاف المُستديمة.. فأفكارنا الرائعة تحتاج إلى صيغة بارعة. فما أجمل أنْ نكتب ما يُحبِّب الناس في الأوقاف. فكم هو رائع أنْ نرى ثمرة الأوقاف بعين اليقين؛ لتحطيم كُل عقبة تعترض مسيرة نجاحها.

المؤسسات الخيريَّة من القطاع الثالث (غير الربحية) اليوم هي خير من يحافظ على ديمومة واستقرار الخير؛ فمجالات الأوقاف مُتعدِّدة، ولها طُرق كثيرة، وفي اتساعها وتعددها لمن تجود نفسه بالخير في كل زمان ومكان.. فالناجحون بالأوقاف يسبقون الآخرين زمانًا ومكانًا واتقانًا.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!
سبق

لوحةٌ على طريق المُستقبل، تقول لك: أوْقِفْ!! فما أحوجنا اليوم لإحياء سُنَّة الوقف!!

من أرقى مراتب الحِكْمة تحويل النافِع إلى أعظم.. نفعًا، فكُنْ حكيمًا وأوقِفْ!!

انتبه!! من النهايات المقطوعة، فما أجمل الأوقات في الأوقاف.. إنَّها لا تنقطع.

والوقف طريق لزيادة الحسنات، وتكثير الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة.

وحينما تحبس الأصل؛ لتُسبِّل المنفعة، فذاك هو الوقف.

واعلم.. أنَّ الوقف في الإسلام من أعظم القُربات، التي يتقرَّب بها المُسلم إلى الله.

أشْعِلْ شُمُوع الخير في المجتمع بالأوقاف، وكُنْ شامخًا بوضع بصمتك في وقف خيري؛ فالشامخون فوق القِمم، واستعد للرحيل، واغتنم الحياة، واجعل في حياتك مغنمًا لآخرتك، وأوقِدْ مصابيح الخير في المجتمع، بنشر ثقافة الأوقاف، واخلقْ صورًا ذِهنيَّة للمجتمعات، ترسمها أعمالهم وأخلاقهم وأوقافهم.

الأوقاف خيرها كالريح المُرسلة؛ ينتفع بها جميع المخلوقات؛ فالوقف كالنخلة، عطاؤهُ دائم، وهو جِسْر للسعادة، بل لبنة تبني اقتصاد المجتمع، وتجعلهُ متينًا.

مثل هذهِ الأوقاف تزيد الوعي، تنشر الثقافة، ويُساهم الكثير من الناس فيه.. فتعليم الناس خير الأوقاف يحتاج لمهارات الحُب والتواصل. وتجعل المجتمع سعيدًا ومُستقرًّا؛ فهي تُحلِّق بالمُجتمعات إلى حيث تسكن الصقور.

ابتكر المسلمون الأوائل فن العمارة في تسبيل الماء. ولن تنهض الأمة إلَّا بأوقافها. ولنا في عهد الرسول الكريم –صلى الله عليه وسلم- الكثير من صور البذل والعطاء، وكثير من الصور الوقفيَّة من الصحابة والتابعين.. إنَّنا نتعلَّم منهم فن صِناعة الأوقاف. وهذا ما نحتاج إليه اليوم من إدارة للأموال الوقفيَّة، بأقل تكلفة ممكنة.

كم من مُسلم لا ينام الليل من الديون وغيرها من صُروف الحياة.. فالوقف من أهم دعامات القضاء على المُشكلات المالية والصحيَّة والاجتماعيَّة لأي أمة.

يجب أنْ نُحقِّق المواءمة بين المعايير الربحيَّة والتنموية، وتنمية الأوقاف المُستديمة.. فأفكارنا الرائعة تحتاج إلى صيغة بارعة. فما أجمل أنْ نكتب ما يُحبِّب الناس في الأوقاف. فكم هو رائع أنْ نرى ثمرة الأوقاف بعين اليقين؛ لتحطيم كُل عقبة تعترض مسيرة نجاحها.

المؤسسات الخيريَّة من القطاع الثالث (غير الربحية) اليوم هي خير من يحافظ على ديمومة واستقرار الخير؛ فمجالات الأوقاف مُتعدِّدة، ولها طُرق كثيرة، وفي اتساعها وتعددها لمن تجود نفسه بالخير في كل زمان ومكان.. فالناجحون بالأوقاف يسبقون الآخرين زمانًا ومكانًا واتقانًا.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
12:33 AM

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي - الرياض
A A A
0
44

لوحةٌ على طريق المُستقبل، تقول لك: أوْقِفْ!! فما أحوجنا اليوم لإحياء سُنَّة الوقف!!

من أرقى مراتب الحِكْمة تحويل النافِع إلى أعظم.. نفعًا، فكُنْ حكيمًا وأوقِفْ!!

انتبه!! من النهايات المقطوعة، فما أجمل الأوقات في الأوقاف.. إنَّها لا تنقطع.

والوقف طريق لزيادة الحسنات، وتكثير الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة.

وحينما تحبس الأصل؛ لتُسبِّل المنفعة، فذاك هو الوقف.

واعلم.. أنَّ الوقف في الإسلام من أعظم القُربات، التي يتقرَّب بها المُسلم إلى الله.

أشْعِلْ شُمُوع الخير في المجتمع بالأوقاف، وكُنْ شامخًا بوضع بصمتك في وقف خيري؛ فالشامخون فوق القِمم، واستعد للرحيل، واغتنم الحياة، واجعل في حياتك مغنمًا لآخرتك، وأوقِدْ مصابيح الخير في المجتمع، بنشر ثقافة الأوقاف، واخلقْ صورًا ذِهنيَّة للمجتمعات، ترسمها أعمالهم وأخلاقهم وأوقافهم.

الأوقاف خيرها كالريح المُرسلة؛ ينتفع بها جميع المخلوقات؛ فالوقف كالنخلة، عطاؤهُ دائم، وهو جِسْر للسعادة، بل لبنة تبني اقتصاد المجتمع، وتجعلهُ متينًا.

مثل هذهِ الأوقاف تزيد الوعي، تنشر الثقافة، ويُساهم الكثير من الناس فيه.. فتعليم الناس خير الأوقاف يحتاج لمهارات الحُب والتواصل. وتجعل المجتمع سعيدًا ومُستقرًّا؛ فهي تُحلِّق بالمُجتمعات إلى حيث تسكن الصقور.

ابتكر المسلمون الأوائل فن العمارة في تسبيل الماء. ولن تنهض الأمة إلَّا بأوقافها. ولنا في عهد الرسول الكريم –صلى الله عليه وسلم- الكثير من صور البذل والعطاء، وكثير من الصور الوقفيَّة من الصحابة والتابعين.. إنَّنا نتعلَّم منهم فن صِناعة الأوقاف. وهذا ما نحتاج إليه اليوم من إدارة للأموال الوقفيَّة، بأقل تكلفة ممكنة.

كم من مُسلم لا ينام الليل من الديون وغيرها من صُروف الحياة.. فالوقف من أهم دعامات القضاء على المُشكلات المالية والصحيَّة والاجتماعيَّة لأي أمة.

يجب أنْ نُحقِّق المواءمة بين المعايير الربحيَّة والتنموية، وتنمية الأوقاف المُستديمة.. فأفكارنا الرائعة تحتاج إلى صيغة بارعة. فما أجمل أنْ نكتب ما يُحبِّب الناس في الأوقاف. فكم هو رائع أنْ نرى ثمرة الأوقاف بعين اليقين؛ لتحطيم كُل عقبة تعترض مسيرة نجاحها.

المؤسسات الخيريَّة من القطاع الثالث (غير الربحية) اليوم هي خير من يحافظ على ديمومة واستقرار الخير؛ فمجالات الأوقاف مُتعدِّدة، ولها طُرق كثيرة، وفي اتساعها وتعددها لمن تجود نفسه بالخير في كل زمان ومكان.. فالناجحون بالأوقاف يسبقون الآخرين زمانًا ومكانًا واتقانًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,106
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,883

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة