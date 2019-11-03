حارس أمن يعتدي على مدير مناوب بمستشفى حكومي بجدة.. والجهات تحقق

أثناء قيامه بجولة تفقدية لمتابعة العمل

تحقق الأجهزة الأمنية بجدة حول حادثة اعتداء حارس أمن بأحد المستشفيات الحكومية بالضرب المبرح على مدير مناوب مما تسبب لنقله لتلقي العلاج.



وأكدت المصادر أن المدير المناوب كان في جولة تفقدية أمس لمتابعة العمل وتفاجأ بشخص داخل منطقة محظور الدخول بها دون تنسيق اًو استئذان، ليستفسر من حارس الأمن الذي لم يعره اهتمامًا وكان حينها يدخن في المنطقة التي لا يسمح بالتدخين بها، وبتوضيح المدير المناوب أن ذلك مخالف وممنوع رفض تمامًا التعاون معه وبين أنه ليس للمدير المناوب علاقة به.



وأشارت المصادر إلى أنه حين توجه المدير المناوب لمكتبه تفاجأ بانقضاض حارس الأمن عليه وضربه ضربًا مبرحاً، الأمر الذي تسبب بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



من جانبها فتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها حول الحادثة ودوافعها وتم إحالة المعتدي للجهات المعنية، بعد أن تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.